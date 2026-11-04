Papst Leo Dylan, der mythisch zurückhaltende und alles Aufhebens ablehnende Nobelpreisträger, trug zu diesem Anlass einen schwarzen Kapuzenpullover mit hochgezogener Kapuze, der scheinbar von einer schwarzen Baseballkappe hochgehalten wurde, wie auf einem vom Dikasterium für Kommunikation des Vatikans veröffentlichten Foto zu sehen ist. Ein anderes Foto zeigt scheinbar, wie Dylan ein Buch für Seine Heiligkeit signiert, nachdem er einen einzigen Handschuh ausgezogen hat.

Obwohl er jüdisch erzogen wurde, konvertierte Dylan 1978 zum evangelischen Christentum. Er veröffentlichte eine Reihe christlicher Alben und würzte seine Live-Shows mit christlichen Liedern – was unzählige Fans und Zeitgenossen in Erstaunen versetzte –, drosselte jedoch in den folgenden Jahren den religiösen Eifer und drückte seine Übereinstimmung mit Gott hauptsächlich durch das Medium lächerlicher Weihnachtslieder aus. 1997 spielte er bei einem Konzert zu Ehren von Papst Johannes Paul II.

Papst Leo scheint seinerseits ein echter Dylan-Gelehrter zu sein. Im Vorwort zitierte er den wenig bekannten Dylan-Lyrik „Go Away You Bomb“, der 1963 für ein unveröffentlichtes Buch mit Anti-Atom-Gedichten geschrieben wurde Unbewaffnet und entwaffnend: Frieden ist ein Geschenkeine Anthologie seiner Reden.