Es hört sich an, als hätten Sie Niagara mitten in der Show unterbrochen. „Estação e Torres“, der erste Titel aus dem skurrilen neuen Album des Trios aus Lissabon Catedral Góticabeginnt in medias res, mitten im Techno-Puls und einem ruckeligen Piano-Loop. Es ist die Art von destabilisierendem, aufregendem Gefühl, das normalerweise nur bei Achterbahnen der Extraklasse oder an Tagen, an denen man einen Monster-Energy-Drink zu viel trinkt, hervorgerufen wird. Niagara – Sara Eckerson mit den Brüdern Alberto und António Arruda – nehmen ihre Musik angeblich live auf. Wenn also das Klavier des Titels zu verblassen beginnt und durch ein blechernes, schräg klingendes Synth-Arpeggio ersetzt wird, fühlt es sich tatsächlich so an, als stünde man am Ende einer Ensemble-Aufführung, die weit über die acht Minuten des Titels hinausgeht. Ich vermute, dass „Estação e Torres“ perfekt zu Jo Stocktons wildem existentialistischem Tanz passen würde Lustiges Gesicht: Sowohl Gesang als auch Tanz sind perfekte Ausdrucksformen kontrollierter, unerbittlicher Manie.

Niagara, treue Vertreter des Príncipe-Labels, haben klare Referenzen, sind aber nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem üblichen Sinne, und haben seit ihrem Auftauchen Anfang der 2010er-Jahre, als sie italienisch geprägte House-Musik machten, ein paar Mal ihre Form verändert. Ihre frühen Lo-Fi-Heizungen klingen jetzt wie eindeutige Vorläufer der einfachen Tages-Jams, die den Boiler-Room-Boom später in diesem Jahrzehnt ankurbelten – aber während jede andere Gruppe vielleicht versucht hätte, aus ihrer frühen Vorahnung dieses Sounds Kapital zu schlagen, begannen Niagara, weiter in die Ferne zu blicken und sich mit bläulicher Vierte-Welt-Musik und skelettartigem Ambient-Dub zu beschäftigen, mit gelegentlichen Dance-Punk-Tracks als Zugabe.

Catedral Gótica liegt laut Príncipe angeblich „sieben oder acht Jahre zurück“; Unabhängig davon, ob das wahr ist oder nicht, hat es die Breite einer Karriereumfrage, auch wenn es schwierig ist, bestimmte Spuren in bestimmte Kontexte einzuordnen. „Estação e Torres“ und sein Nachfolger „C. 00“ sind bis zu einem gewissen Grad Fälschungen: Die meisten davon Catedral Gótica ist nicht besonders ausgefallen. Stattdessen erforschen Eckerson, Alberto und António einen Klang, der im Allgemeinen hektisch, aber körperlos ist: „Springfield, Ma.“ klingt zunächst wie ein aus Audio-Feedback komponierter Track, offenbart aber nach einiger Zeit einen gedämpften, zerkratzten Rhythmus; „Novo Século“ erinnert mit seiner verstümmelten Kombination aus Störfrequenzen und Gesangssamples an ein Finanzviertel zur Hauptverkehrszeit. Am interessantesten dürfte „Gaivotas“ sein, das auf seine eigene atmosphärische Art wie eine Hommage an die Batida-Musik wirkt, mit der sich Principe einen Namen gemacht hat, ein hybrides Genre, das in den afrikanischen Diaspora-Gemeinschaften Lissabons entwickelt wurde. Die wässrigen Percussions und scharfen Synthesizer-Einsätze des Tracks vermitteln den Eindruck einer Tanzfläche, auch ohne Beat.