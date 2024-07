Bob Newhart, der legendäre Stand-up-Comedian, der später der Star mehrerer beliebter Fernseh-Sitcoms wurde, ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Laut seinem Presseagenten starb Newhart am Donnerstag, den 18. Juli, in seinem Haus in Los Angeles nach einer Reihe kurzer Krankheiten.

Newhart wurde am 5. September 1929 in Oak Park, Illinois, geboren und schloss 1952 sein Studium der Betriebswirtschaft an der Loyola University of Chicago ab, bevor er in die US-Armee eingezogen wurde. Während des Koreakriegs diente er bis zu seiner Entlassung 1954 als Personalmanager.

Nach seinem Militärdienst kehrte Newhart kurz nach Loyola zurück, um Jura zu studieren, bevor er als Buchhalter für United States Gypsum arbeitete. In seinem Buch Ich sollte das nicht einmal tun!sagte er, sein Mantra „Das ist nah genug dran“ und seine Neigung, Kontoungleichgewichte mit seinem eigenen Geld auszugleichen, bewiesen, dass er für den Job nicht geeignet war. 1958 begann er als Werbetexter für den Film- und Fernsehproduzenten Fred A. Niles zu arbeiten und vertrieb sich die Zeit mit langen, absurden Telefongesprächen mit einem Kollegen. Nach einer Weile begannen die beiden, ihre Gespräche aufzuzeichnen und sie als Vorspielkassetten an Radiosender zu schicken. Als dieser Kollege ging, führte Newhart die Aufnahmen selbst weiter, und so entwickelte er seinen stammelnden, ausdruckslosen Monologstil.

Dank des Discjockeys Dan Sorkin unterschrieb Newhart 1959 bei Warner Bros Records und begann, Comedy-Alben zu veröffentlichen. In seinen einseitigen Gesprächen spielte Newhart den seriösen Mann und reagierte auf das, was die nicht vorhandene andere Person sagte. Sein Debüt von 1960, Der konservative Geist von Bob Newhart, wurde das erste Comedy-Album, das auf Platz 1 der Billboard Mono Action Albums-Charts landete. Es gewann 1961 den Grammy Award für das beste neue Album und Newhart wurde als bester neuer Künstler ausgezeichnet – das erste Mal, dass ein Comedy-Projekt einen dieser Preise gewann.

Im selben Jahr komponierte Newhart die Musik für seine eigene NBC-Varietéshow. Die Bob Newhart Show lief nur eine Staffel lang, erhielt aber eine Emmy-Nominierung und einen Peabody Award. Newhart war später Co-Moderator der Varieté-Show Die Entertainer mit Carol Burnett und Caterina Valente und wurde ein häufiger Gast von Die Dean Martin Show, Die Ed Sullivan Showund das Heute Abend-Show mit Johnny Carson. Er war Gastgeber Samstagnacht Live zweimal, 1980 und 1995.