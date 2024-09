Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge. Heute treffen sich BOYNEXTDOOR zu einem Gespräch über ihr neues Album. Wie immer gilt: Wenn Ihnen das, was Sie lesen, gefällt, können Sie gerne meinen Begleit-Newsletter abonnieren, um Fan Chant jede Woche direkt in Ihren Posteingang geliefert zu bekommen!

Für die Mitglieder von BOYNEXTDOOR ist es derzeit das Wichtigste, kurz vor den Zwanzigern zu stehen. Die Mitglieder der KOZ Entertainment-Gruppe – Jaehyun, Sungho, Riwoo, Taesan, Leehan und Woonhak – sind alle etwa gleich alt, was im K-Pop eine Seltenheit ist, und die Erfahrung, gemeinsam das nächste Kapitel ihres Erwachsenseins anzugehen, wurde zum Schwerpunkt ihres neuen Albums. 19,99.

Nach dem Debüt im Jahr 2023 veröffentlichte BOYNEXTDOOR eine Trilogie, die sich auf junge Liebe konzentriert, vollgepackt mit Elementen aus Filmen und Fernsehsendungen, mit denen sie sich verbunden fühlten, aber sie sehen 19,99 als Wendepunkt. „Dieses Album kommt wirklich von Herzen“, erzählt Riwoo Folge.

Die Mitglieder haben sich mittags in Seoul getroffen, um über Zoom über das Projekt zu sprechen. Obwohl sie anmerken, dass dieses Album Themen über den Lauf der Zeit enthält, ist ihre jugendliche, ansteckende Energie das, was sie wirklich rüberbringen wollen. Als wir uns in den Anruf einklinken, bitten sie mich, ihr einköpfiges Publikum, zu jubeln und Lärm zu machen. Sungho beschreibt ihre Dynamik als „schelmisch und freigeistig“, was Jaehyun dazu veranlasst, leise seine Brille abzunehmen und sie verkehrt herum wieder aufzusetzen.

Sehen Sie sich unten das Video von BOYNEXTDOOR zu „Nice Guy“ an und lesen Sie weiter, um das vollständige Interview zu lesen.

Das Jahr 2024 war für euch ein aufregendes Jahr – erzählt mir von eurem US-Debüt bei der KCON! Wie war es, hier mit den Fans in Kontakt zu kommen und als „Highlight des Abends“ gefeiert zu werden?

Leehan: Vor einem Jahr haben wir in LA unser erstes Musikvideo gedreht. KCON hat mich an diese Zeit erinnert. Es war unser erster Auftritt in den Staaten und in LA, und wir waren sehr, sehr aufgeregt, so viele Fans zu sehen, die da waren und uns anfeuerten. Sie haben uns so viel Liebe und Unterstützung entgegengebracht, also waren wir sehr, sehr glücklich.