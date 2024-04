(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Leichte Spoiler für Zügeln Sie Ihre BegeisterungStaffel 12, Folge 9, „Ken/Kendra“.)

Bruce Springsteen lieferte in der neuesten Folge von HBO eine urkomische Rolle als er selbst ab Zügeln Sie Ihre Begeisterung am Sonntagabend (31. März) aneinandergeraten mit dem immer launischen Larry David.

Ohne alle Details preiszugeben, findet Larry heraus, dass die Rock-Ikone ihn aus Bewunderung für seinen „Aktivismus“ in Atlanta treffen möchte. Dann erscheint der Boss zum Frühstück mit Larry und seinem Manager Jeff Greene (Jeff Garland), wobei sich das Gespräch um Larrys unangenehme Erfahrung mit einer Masseurin dreht. Dann wird es noch unangenehmer, als Springsteens Manager Ken (Ian Harvie) sich an eine sexuell eindeutige Vergangenheit mit Larry erinnert, als Ken noch Kendra war – was dazu führte, dass Larry zusammenzuckte und sich windete.

Aber warten Sie, es gibt noch mehr: Eine Verwechslung um Trinkgläser beim Frühstück führt dazu, dass Larry möglicherweise Springsteen mit COVID infiziert, was dessen Abschiedstournee stoppt und die Fans der Rock & Roll Hall of Famer gegen sich aufbringt Seinfeld Schöpfer. Das führt zu einer konfrontativen Höhepunktszene zwischen Larry und Springsteen.

Abgesehen davon, dass er das Herzstück der Episode darstellt, erweist sich Springsteen als natürlicher Schauspieler – man kann sogar sagen, dass er einer war geboren, um zu handeln. Die Rocklegende lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Larry, ohne eine Sekunde zu zögern, und stieß dabei sogar ein paar Obszönitäten aus. Der Junge aus Jersey hat im Laufe der Jahre nicht allzu viele Cameo-Auftritte als er selbst gemacht, aber er könnte eine Zukunft als Schauspieler haben, wenn er jemals eine echte Abschiedstournee absolvieren sollte.

Springsteen hat vorerst nicht vor, seine Gitarre an den Nagel zu hängen, da er sich derzeit mitten in einer US-Tournee befindet, die eine Show am 21. April in Columbus, Ohio, umfasst. Anschließend wird er im Mai und Juni in Großbritannien und Europa auftreten, bevor er ab August für eine weitere Showreihe in die USA zurückkehrt.

Holen Sie sich hier Tickets für Springsteens kommende Shows und sehen Sie sich eine Zusammenfassung und Setlist von seinem Tourauftakt in Phoenix Anfang dieses Monats an. Und vergessen Sie nicht, am kommenden Sonntag einzuschalten, um das Serienfinale von zu sehen Zügeln Sie Ihre Begeisterung.