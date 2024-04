„Genres sind ein komisches kleines Konzept, nicht wahr?“ sagt der schwarze Country-Star Linda Martell zu „SPAGHETTII“, einem Titel aus Beyoncés kühnem neuen Album. COWBOY-CARTER. „Theoretisch haben sie eine einfache Definition, die leicht zu verstehen ist. Aber in der Praxis fühlen sich einige möglicherweise eingeschränkt.“

COWBOY-CARTER ist zum Teil eine albumlange Auseinandersetzung mit dieser Spannung. Darüber hinaus ist der neue Eintrag in der Renaissance-Trilogie ein Zeugnis sowohl für die Musik, die Beyoncé hervorgebracht hat, als auch für die schwarzen Pioniere, die die amerikanische Musik geprägt haben.

Renaissance czelebrierte House-Musik, Ballsaalkultur und ihre schwarzen und queeren Ursprünge, während Beyoncé auf der Tanzfläche nach Freude und Befreiung suchte. Hier ist Beyoncés Erziehung in Texas ein Bezugspunkt. Aber ihre Kritik an Country-Musik – und COWBOY-CARTER ist teilweise Kritik – wurzelt in der Art und Weise, wie einige Country-Fans darauf reagierten Limonade Country-Schnitt: „Daddy's Lessons“.

Das bestätigte der Popstar Renaissance AKT II wurde „aus einer Erfahrung heraus geboren, die ich vor Jahren gemacht habe und bei der ich mich nicht willkommen gefühlt habe“, und bezog sich dabei auf ihren Auftritt von „Daddy's Lessons“ bei den CMA Awards 2016 mit ihren texanischen Landsleuten The Chicks. Entsprechend Der Tennesseaner, der höchstbewertete Kommentar jedes CMA-Facebook-Posts über den Auftritt, drückte Enttäuschung aus, wobei ein Benutzer ihr vorwarf, „Dreck“ zu verbreiten und gleichzeitig „das Image der Country-Musik zu zerstören“. Nur ein Jahr nach der sexistischen Kontroverse um das „Tomatentor“ eröffnete der CMA-Auftritt die Diskussion darüber, wen die Torwächter und Fans des Landes in diesem Genre zulassen würden.

Country hat sich seitdem weiterentwickelt – wenn auch nicht so schnell, wie seine Kritiker es gerne hätten –, während „Daddy's Lessons“ als der erste Schuss der „Black Yeehaw“-Revolution angesehen wurde. Ein Social-Media-Trend brachte schwarze Jugendliche dazu, ihre Identität durch eine Reihe von Fotos und Videos zurückzugewinnen, die von ihnen inspiriert wurden Limonade Visuals und Solange's Wenn ich nach Hause komme. Bereits, COWBOY-CARTER fühlt sich an wie der Höhepunkt dieser Reise, und mit der Lead-Single „Texas Hold Em“ schrieb Beyoncé Geschichte als erste schwarze Frau, die Platz 1 der Country-Charts erreichte.

Nichts davon wäre bedeutsam, wenn das Album ein Flop wäre, aber das ist nicht der Fall. COWBOY-CARTER entstand aus Frustration als dichter, unglaublich vielschichtiger Liebesbrief an den Süden und als Bild eines Musikgenres, das aus aufeinanderprallenden Kulturen entstanden ist. Der epische Opener des Albums, „AMERICAN REQUIEM“, ist ein himmlisches Gospel, das sich explizit mit dem Lärm befasst: „Früher sagte ich, ich sei ‚zu Country‘/ Dann kam die Ablehnung und sagte, ich sei nicht Country genug“, singt sie und fügt hinzu: „Wenn das kein Land ist, sagen Sie mir, was es ist?“