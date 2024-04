Wir setzen den Rollout fort Folge's Bass Week mit einer Crate Digging-Liste von 10 Alben, die Trevor Dunn von Mr. Bungle beeinflusst haben. Schauen Sie im Laufe der Woche immer wieder vorbei, um weitere Listen, von Künstlern erstellte Inhalte, Spiele und mehr zu erhalten.

Als Mitglied der genreübergreifenden Band Mr. Bungle ist Trevor Dunns Bandbreite als Bassist ziemlich bemerkenswert, von Hardcore-Thrash bis hin zu experimentellem Rock. Ein tieferer Einblick in seinen Lebenslauf zeigt noch mehr Vielseitigkeit, da er auf zahlreichen Aufnahmen der Avantgarde-Saxophonlegende John Zorn mitgewirkt hat. Er ist außerdem Mitglied von Fantômas und Tomahawk und hat eine Handvoll Veröffentlichungen von Melvins (Lite) aufgenommen.

Dunn spielt sowohl E-Bass als auch Kontrabass und seine Einflüsse spiegeln beide Disziplinen wider. Bezeichnenderweise fühlte er sich schon früh zum Bass hingezogen Folge„Ich habe einen älteren Bruder, der in den 70er Jahren anfing, Gitarre zu spielen, und er begann, Rockplatten mit nach Hause zu nehmen. Ich habe wirklich zu ihm aufgeschaut. Ich hörte ihm beim Üben zu und er brachte mich zu KISS und Blondie.“

Er fuhr fort: „Ich wollte nicht genau das tun, was er tat, also beschloss ich, Bass zu spielen. Es ist lustig, weil mein Vater meinte: „Nein, du solltest Gitarre spielen.“ Es liegt mehr vorne.‘ Aber ich verlangte einen Bass.“

Zu seinem Ansatz, verschiedene Musikstile zu spielen, erklärt Dunn: „Ob es Mike Pattons Musik oder John Zorns Musik ist, ich versuche einfach sicherzustellen, dass ich meinen bestmöglichen Job mache, um zur Verwirklichung ihrer Vision beizutragen.“

Fans können Dunn auf seiner bevorstehenden Tour mit Melvins-Frontmann Buzz Osborne beim Kontrabass erleben. Die „King Dunn Tour“ beginnt am 1. August in Pioneertown, Kalifornien, und endet mit einer Show am 26. September in Phoenix, Arizona. Tickets sind hier erhältlich.

Nachfolgend stellt Trevor Dunn die Alben und Künstler vor, die den größten Einfluss auf sein Bassspiel hatten, von Jazz über Funk bis hin zu Rock'n'Roll.