Joe Flaherty, ein Originaldarsteller der kanadischen Sketch-Comedy-Serie SCTV an den man sich auch für seine Rollen in erinnern wird Freaks und Geeks Und Glücklicher GilmoreEr ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der Schauspieler und Komiker sei am Montag, dem 1. April, nach kurzer Krankheit gestorben, sagte seine Tochter Der Toronto Star.

Flaherty begann seine Karriere bei der Chicagoer Comedy-Truppe „Second City“, bevor er 1973 nach Toronto zog. Neben Eugene Levy, Catherine O’Hara, John Candy, Andrea Martin, Dave Thomas und Harold Ramis spielte Flaherty die Hauptrolle in der Originalbesetzung von „Second City“. SCTVdie einflussreiche kanadische Sketch-Comedy-Serie, die bis 1984 sechs Staffeln lang lief. Für seine Bemühungen gewann Flaherty 1982 und 1983 Emmy Awards für herausragendes Schreiben.

Später spielte Flaherty die Hauptrolle in Eugene Levys Sitcom aus den frühen 90ern Manische Villa, basierend auf dem gleichnamigen Videospiel von 1987. Er hatte auch eine Rolle in Freaks und Geeksspielt den A-1 Sporting Goods-Besitzer Harold Weir (den Vater der Charaktere von Linda Cardellini und John Francis Daley).

Auf der großen Leinwand hatte Flaherty unvergessliche Auftritte Zurück in die Zukunft II als Western-Union-Postangestellter und in Glücklicher Gilmore als Donald, ein höhnischer Fan, der Adam Sandlers Charakter quälte, indem er „Jackass!“ schrie. jedes Mal, wenn er einen Schwung machte.

Später in seiner Karriere hatte Flaherty Gastauftritte in Shows, darunter Diese 70'er Show, Frasier, Der König der KöniginnenUnd Familienmensch.

Adam Sandler, der die Hauptrolle spielte Glücklicher GilmoreIn einem Tributbeitrag schrieb er: „Ich habe Joe als Kind verehrt. Hat mich und meinen Bruder immer zum Lachen gebracht. Graf Floyd, Guy Caballero. Jede Bewegung, die er gemacht hat. Er zerschmetterte als Grenzschutzbeamter Streifen. Es könnte nicht lustiger sein, wenn er mich auf dem Golfplatz belästigt. Der netteste Kerl, den man kennen kann. Genie eines Komikers. Und ein wahrer Schatz. Perfekte Kombination. Viel Liebe für seine Kinder und vielen Dank an Joe für all die Großartigkeit, die er uns allen gegeben hat.“

In seinem eigenen Tribute-Beitrag erinnerte sich Judd Apatow an die Zusammenarbeit mit Flaherty Freaks und Geeks. „Als Joe Flaherty am Set war, fühlte es sich magisch an. Wir waren immer so aufgeregt. Wir konnten nicht glauben, dass er dabei war Freaks und Geeks. Wir liebten ihn so sehr und sagten es ihm die ganze Zeit. Er hat alles, was er tat, so viel besser gemacht. Joe war der netteste Mann, ein brillanter Schauspieler und ein ZIEGE in der Welt der Komödie. Jeder Moment mit ihm war ein Schatz.“