Das Line-up für das Rocklahoma-Festival 2024 wurde bekannt gegeben, darunter Avenged Sevenfold, Disturbed, Slipknot, Evaneszenz, A Day to Remember, Lamb of God und mehr. Das dreitägige Treffen findet vom 30. August bis 1. September auf der Rockin Red Dirt Ranch in Pryor, Oklahoma, statt.

Tickets für das Labor Day-Wochenendfest werden diesen Freitag (5. April) um 10 Uhr CT über die Rocklahoma-Website verkauft. Wenn das Fest ausverkauft ist, können Fans über StubHub nach Tickets suchen, wo Ihr Kauf durch das Fan Protect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert ist.

An jedem Rocklahoma-Tag gibt es zwei Headliner: Am Freitag (30. August) werden Avenged Sevenfold und Evaneszenz an der Spitze stehen; Der Samstag (31. August) steht im Zeichen von Disturbed und A Day to Remember; und am Sonntag (1. September) schließen Slipknot und Lamb of God das Fest ab.

Zu den anderen Bands, die an den drei Tagen spielen, gehören Halestorm, Mastodon, Anthrax, Skillet, Clutch, Kerry King, Coal Chamber, Nothing More, Badflower, Tom Keifer, The Warning und mehr.

„Wir können es kaum erwarten, es am kommenden Labor Day-Wochenende nach Oklahoma zu bringen“, sagte David Draiman von Disturbed. „Zusammen mit unseren Brüdern und Schwestern in Slipknot, Avenged Sevenfold, Evaneszenz, Halestorm und so vielen anderen werden wir dorthin gehen.“

Lzzy Hale von Halestorm fügte hinzu: „Rocklahoma ist ein Aufruf zu den Waffen, eine Feier nicht nur der Musik, sondern auch unserer Unterschiede und dessen, was uns alle gleich macht.“ Wir sind so dankbar, auf die Bühne zurückzukehren und können es kaum erwarten, unsere alten Freunde wiederzusehen und die neuen in unserer Rock'n'Roll-Familie willkommen zu heißen!“

Die Enthüllung der Besetzung erfolgt nur wenige Tage, nachdem bekannt gegeben wurde, dass Rocklahoma von Danny Wimmer Presents übernommen wurde, dem Veranstalter von Festivals wie Welcome to Rockville, Sonic Temple, Louder Than Life und Aftershock.

Sehen Sie sich das vollständige Programm von Rocklahoma 2024 im Poster unten an und holen Sie sich hier Tickets.