TOMORROW X TOGETHER sind zurück mit einer neuen EP mit dem Titel Minisode 3: MORGENwas bedeutete, dass es für die Mitglieder an der Zeit war, wieder dabei zu sein Folge, zu. Unsere 2023-Cover-Stars sind im Laufe der Jahre mehrfach bei uns aufgetreten, von Videointerviews über E-Mail-Check-ins bis hin zu Album-Aufschlüsselungen.

Um das neue Mini-Album zu feiern, haben wir beschlossen, dass dies die perfekte Ausrede sein könnte, um einen Spaziergang in die Vergangenheit zu machen. Irgendwie ist es schon drei Jahre her, seit Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun und Hueningkai veröffentlicht wurden Minisode 1: Blaue Stunde. In dieser Zeit haben sie einige wichtige Punkte auf ihrer Wunschliste abgehakt, darunter das Absolvieren mehrerer Headliner-Tourneen, den Platz 1 der Album-Charts und den Headliner bei Lollapalooza.

„Ich denke, wir sind in diesen drei Jahren sowohl emotional als auch als Künstler viel reifer geworden“, sagt Hueningkai.

Die Jungs bereiten sich derzeit auf ihre bisher größte Nordamerika-Tour vor und sind auf ihrer bevorstehenden „ACT: PROMISE“-Tour auf noch größere Arenen umgestiegen. Sie werden die erste K-Pop-Gruppe sein, die jemals im Oakland-Alameda County Coliseum in Kalifornien auftritt, und sie werden ihren ersten Auftritt im Madison Square Garden in New York haben.

Mittlerweile ist ihr drittes Minisode-Album auf der Welt erschienen. „Die Minisoden spielen eine Rolle als Brücke, die die Kapitel verbindet“, erklärt Taehyun. Das Namenskapitel ist offiziell vorbei; Wer weiß, was als nächstes von diesen fünf kommt?

Sehen Sie sich das neue Interview mit TOMORROW Folge Interviews, um zu sehen, wie ihre Antworten Bestand haben.

