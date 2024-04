Tim Robinson wird nach einem Pilotauftrag für eine neue halbstündige Komödie seine charakteristische Art von Absurdität zu HBO bringen. Die Chair Company.

Robinson hat sich für das Projekt erneut mit seinem Schreibpartner Zach Kanin zusammengetan, während Adam McKay für die Produktion zuständig ist. Dies markiert auch ein Wiedersehen für HBO und McKay, da der Autor/Regisseur als Produzent des preisgekrönten Films fungierte Nachfolge.

Holen Sie sich hier Tim Robinson-Tickets

Laut Deadline ist die Prämisse für Die Chair Company Im Mittelpunkt steht ein Mann (Robinson), der nach einem peinlichen Vorfall am Arbeitsplatz in eine Verschwörung verwickelt wird. Es ist ein Szenario, das nicht weit von den Charakteren entfernt klingt, die Netflix bevölkern Ich denke, du solltest mit Tim Robinson gehen, das Robinson gemeinsam mit Kanin kreierte.

Für die beiden, die sich als Autoren kennengelernt haben, ist dies der dritte große Auftritt SNL und schuf auch die halbstündige Komödie Detroiter, in dem Robinson neben Sam Richardson spielte.

Das Jahr 2024 verspricht für Robinson ein vollgepacktes Jahr zu werden, der kürzlich auch die „I Think You Should Leave Live Tour“ angekündigt hat, eine zehntägige Tour, die in New York City beginnt und dann Chicago, Detroit, Nashville, Houston und San Francisco besucht Diego, Los Angeles und weitere Städte in den USA. Tickets erhalten Sie hier.

Sehen Sie sich noch einmal unsere Liste an, in der alle wilden und wunderbaren Skizzen des Emmy-Gewinners aufgeführt sind Ich denke, du solltest gehen.