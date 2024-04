Im Moment braucht der Komponist Mike Post einen Nachmittag, um die Musik für eine neue Folge von zu schreiben Recht und Ordnung. Es hat nur etwa 30 Jahre gedauert, bis er an diesen Punkt gelangte.

„Es hängt von der Folge ab und davon, wie viel Musik es gibt, aber ich weiß ziemlich gut, in welcher Richtung ich mich befinde“, erzählt er Folge. „Vielleicht brauche ich einen Tag, und dann brauchen die beiden Jungs, mit denen ich zusammenarbeite, Andy (Birkhimer) und Jon (O'Hara), mindestens zwei Tage, um das Ding zu polieren, zu optimieren und zu verfeinern. Aber normalerweise bin ich in vier Stunden oder fünf Stunden, sechs Stunden oder so etwas fertig.“

Posts Fähigkeit, so schnell an seinen beiden aktuellen Shows zu arbeiten (Recht und Ordnung Und Recht & Ordnung: SVU) beruht sowohl auf seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Komponist als auch auf der Art und Weise, wie die Technologie den Prozess heute verändert hat. In einem vordigitalen Zeitalter – „noch bevor es Videorecorder gab“, sagt er – wäre das Erstellen der Musik für eine Fernsehfolge ein mehrtägiger, mehrstufiger Prozess gewesen, der einen Gang ins Studio zum Ansehen der Folge und Tage der Komposition beinhaltete und eine Live-Aufnahmesession mit einem Orchester.

Dank der modernen Technologie gleicht seine heutige Arbeit jedoch „eher der Arbeit, die vor vielen Jahren in den Stummfilmhäusern begann, als Organisten das Bild betrachteten und einfach nur Musik spielten, meist klassische Musik, um das Bild zu begleiten.“ Das sind unsere Vorfahren. Wir machen es auf die gleiche Weise wie sie. Wir haben einfach viel mehr Feuerkraft als ein Klavier oder eine Orgel.“

Was passiert aber, wenn es keine Bilder gibt, die eine musikalische Untermalung erfordern? Damit war Post im Jahr 2020 konfrontiert, nachdem die Pandemie die gesamte Film- und Fernsehproduktion für mehrere Monate eingestellt hatte, und was zur Gründung von führte Botschaft aus den Bergen und Echos des Deltasein neues Album mit Bluegrass- und Blues-Kompositionen.

Post betrachtet das Album als „zwei Stücke – sie haben jedoch eines gemeinsam: Sie wären nie entstanden, wenn das Fernsehen nicht eine (Pause) gemacht hätte.“ Die Idee, das Bluegrass-Genre zu erforschen, kam ihm zuerst, sagt er, weil ihm klar wurde: „Ich glaube, ich habe noch nie ein Konzertstück mit einer fünfköpfigen Bluegrass-Band und einem Orchester gehört und es zu einem Gespräch gemacht.“