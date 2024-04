Das New England Metal & Hardcore Fest hat sein Line-up für 2024 bekannt gegeben, angeführt von Killswitch Engage und Slaughter to Prevail.

Das zweitägige Treffen ist für das Wochenende des 21. und 22. September geplant und findet im Palladium Outdoors in Worcester, Massachusetts, statt. Tickets und VIP-Pässe sind auf der Website des Festivals erhältlich. Wenn das Fest ausverkauft ist, können Fans über StubHub nach Tickets suchen, wo Ihr Kauf durch das Fan Protect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert ist.

Der Rest der Rechnung ist gestapelt und enthält namhafte Namen wie Suicidal Tendencies, Converge, Machine Head, As I Lay Dying, Overkill, Nails, Better Lovers und mehr.

„Ich denke, dieses Line-up gehört zu den fünf besten in der Geschichte des Festivals“, sagte Festivalgründer Scott Lee in einer Pressemitteilung. „Es wird alle Fans aller Genres extremer Musik ansprechen.“

Das erste New England Metal & Hardcore Fest fand 1999 statt und war bis 2018 eine jährliche Veranstaltung. Nach ein paar Jahren Pause kehrte das Fest letztes Jahr ins The Palladium in Worcester zurück. Das Festival und sein Veranstaltungsort sind für einen der Headliner des Jahres 2024, Killswitch Engage, der sein 25-jähriges Jubiläum feiert, von besonderer Bedeutung.

„Der Ort, an dem für uns alles begann, war The Worcester Palladium, unsere erste Show und unser erstes Metal-Festival“, sagte KsE-Frontmann Jesse Leach. „25 Jahre später kehren wir nun an denselben Veranstaltungsort zurück, um ein einzigartiges Set aufzuführen, um unser Vermächtnis als Band zu feiern. Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, erneut Teil dieses legendären Festivals zu sein.“

Unten seht ihr das Lineup-Poster für das New England Metal & Hardcore Fest 2024.