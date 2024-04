Jared Leto und Schicksalsrad Moderator Pat Sajak spielte dem Publikum und den Teilnehmern der Show am Montagabend einen Aprilscherz, indem er Leto vorübergehend als Moderator der Show engagierte.

Anstelle von Sajak, der Arm in Arm mit Co-Moderatorin und Moderatorin Vanna White das Set betrat, war es Jared Leto, der die Show dann wie gewohnt weiter moderierte. „Alles klar, schnappt euch die Geräte, es ist Zeit zu geben.“ etwas Geld weg“, sagte Leto im Host-Modus. „1.000 $ in unserem ersten Wurf, die Kategorie ist auf der Karte.“

Schließlich übernahm Sajak wieder die Rolle des Gastgebers, doch weder Sajak noch Leto nahmen den Wechsel zur Kenntnis. Jared Leto teilte den im Fernsehen übertragenen Clip seines Auftritts auf Instagram und schrieb: „Wie habe ich es gemacht?“ als er und Vanna White die Bühne betraten. Sehen Sie sich unten den Clip an, in dem Leto die beliebte Spielshow moderiert.

Aprilscherz hin oder her, diejenigen, die den Schock verspürten, ihn zu sehen Schicksalsrad Wer von jemand anderem als Pat Sajak moderiert wird, muss sich daran gewöhnen – der langjährige Gameshow-Moderator wird gehen Schicksalsrad Am Ende dieser Saison wird er durch Ryan Seacrest ersetzt.

Unterdessen bereiten sich Jared Leto und seine Band Thirty Seconds to Mars auf eine Europatour vor, gefolgt von einer längeren Nordamerika-Tour im Sommer mit AFI, Poppy und KennyHoopla als Support. Sehen Sie sich hier die Tourdaten von Thirty Seconds to Mars an und kaufen Sie hier Tickets.