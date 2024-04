Stecken Sie eine Gabel in Guy Fieris erstes Flavortown Fest. Die für den 1. und 2. Juni in der Heimatstadt des Food Network-Stars, Columbus, Ohio, geplante zweitägige Musik- und Food-Extravaganz wurde aufgrund „unvorhergesehener Umstände“ abgesagt.

Als Headliner des Festivals waren die Rockerinnen Greta Van Fleet und Country-Star Kane Brown geplant, außerdem traten Bret Michaels, LOCASH, Niko Moon und andere auf. Die Veranstaltung wurde als Kolumbus-Feier beworben, wobei das Festivalgelände in die fiktive „Flavortown“ umgewandelt werden sollte – ein Dorf im Fieri-Stil mit „Essen und Erlebnissen aus einigen von Guys Lieblings-Triple-D-Restaurants aus der Gegend von Columbus und Umgebung.“ Land.“

In einer Erklärung gegenüber dem lokalen Sender NBC4 in Columbus erklärte ein Sprecher des Festes: „Aufgrund unvorhergesehener Umstände wurde Guy Fieris Flavortown Fest, das ursprünglich für den 1. und 2. Juni in Columbus, Oh, geplant war, abgesagt. Vielen Dank an alle unsere Flavortown Fest-Fans für ihr Verständnis und ihre Unterstützung auf diesem Weg.“

Zweitageskarten für die Veranstaltung kosteten 155 US-Dollar. Es ist unklar, ob die Absage etwas mit den geringen Ticketverkäufen zu tun hatte.

