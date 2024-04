Erik Bjärngard, auch bekannt als Bossfight, hat seit seinem Debüt eine bemerkenswerte Reise hinter sich. Er hat Unterstützung von prominenten Persönlichkeiten der Branche erhalten, darunter Excision, Sullivan King, SLANDER und anderen, was seinen weitreichenden Einfluss unterstreicht. Seine Musik wurde auch in beliebten Videospielen wie Fortnite, Rocket League und Roblox gezeigt, was seine Vielseitigkeit und breite Anziehungskraft über herkömmliche Musikplattformen hinaus unter Beweis stellt.

Jetzt ist er mit einer boomenden neuen Single zurück.Dezimieren„, unterschrieben bei niemand geringerem als dem kanadischen Powerhouse-Label Monstercat. „Dezimieren„zeigt die unbändige Energie und das rohe Talent von Bossfight. Mit donnernden Basslinien, sorgfältigem Arrangement und filmischem Flair hebt sich der Track von allen anderen ab und bietet ein elektrisierendes Erlebnis, das die Essenz der Bassmusik definiert.

Schauen Sie es sich unten an!