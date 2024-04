Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Hamish Linklater schließt sich Kyle Meredith an, um darüber zu sprechen Fahndungein Apple TV+ Verschwörungsthriller über eines der bekanntesten, aber am wenigsten verstandenen Verbrechen der Geschichte – die erstaunliche Jagd nach John Wilkes Booth nach der Ermordung Abraham Lincolns. Hören Sie sich die neue Folge oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Neben Tobias Menzies (der den damaligen US-Kriegsminister Edwin Stanton verkörpert) und Lily Taylor (als Mary Todd Lincoln) spielt Linklater in der Serie den 16. Präsidenten und zeigt eine Seite der historischen Figur, die in Darstellungen von nicht häufig vertreten ist sein Leben. „Wir haben seine Worte, wir haben eine wirklich gute Vorstellung davon, wie er als Staatsmann war“, sagt Linklater. „Aber wie er an der innenpolitischen Front war – vielleicht gab es mehr kreativen Spielraum, aber für die Show war es wichtig zu zeigen, was seinen Freund Edwin Stanton dazu motivierte, seinen Mörder mit solcher Wildheit zu jagen und dann das Erbe mit so unantastbarer Integrität zu verteidigen.“ .“

Er spricht auch über die Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert war, als er nach der richtigen Stimme suchte und Lincolns überraschende „Füße auf dem Schreibtisch“-Attitüde einfing, da er die Dinge in einer so oft erzählten Geschichte frisch halten wollte.

Linklater nickt auch zu seiner bevorstehenden Regiearbeit Innenstadt Eule, an dem er mit seiner Partnerin Lily Rabe arbeitete. „Das ist so etwas, wenn man sagt: ‚Ich habe gemeinsam mit meinem Partner bei etwas Regie geführt‘, und sie sagen: ‚Ich habe einen großartigen Anwalt für Sie, das wird eine sanfte Landung sein‘“, scherzt er. „Aber es war eine ganz wunderbare Erfahrung.“

Hören Sie, wie Hamish Linklater darüber spricht Fahndung oben, oder schauen Sie sich das Interview unten an. Fahndung ist jetzt auf Apple TV+ verfügbar (eine völlig unterschätzte Plattform, wenn wir das selbst sagen), und Sie können sich unten eine Vorschau ansehen.