Heute, für unsere neueste Ausgabe von Crate Digging, stellt Nick Harmer von Death Cab for Cutie die 10 Alben vor, die seiner Meinung nach jeder angehende Bassist besitzen sollte.

Es ist nahezu unmöglich, definitive „Best of“- oder „Essential“-Listen zu erstellen – eine Sisyphusarbeit, bei der man immer aus Versehen vergisst, jemanden einzubeziehen und hitzige Auseinandersetzungen hervorruft –, aber es macht auf jeden Fall Spaß, sie zu erstellen, also los geht's.

Bevor ich mit meiner Liste der zehn wichtigsten Alben beginne, sind meiner Meinung nach einige Qualifikationen wichtig. Erstens schließe ich unbestreitbar brillante Werke von Ikonen wie James Jamerson, Carol Kaye, John Entwistle, Paul McCartney, Chris Squire, Tina Weymouth, Larry Graham, Geddy Lee, Tony Levin und so weiter absichtlich nicht ein. Die meisten Bassistenkollegen feiern diese (und viele, viele weitere) Legenden und besitzen wahrscheinlich auch bereits eigene Kataloge. Zweitens habe ich meine Liste bewusst eingegrenzt, um Bassisten hervorzuheben, deren Alben einen starken Einfluss auf mich persönlich hatten und haben. Für die meisten sind das keine unbekannten Bands, für viele sind es keine unentdeckten Alben, aber ich glaube schon, dass diese Alben nicht so sehr für ihr Bassspiel gefeiert werden, wie sie sein sollten.

Da mein Schwerpunkt auf Indie/Alt/Rock liegt, ist diese Liste natürlich nach diesen Genres gewichtet. Und was am bemerkenswertesten ist: Dies ist eine unvollständige Liste. Ich habe bereits ein schlechtes Gewissen darüber, wen ich nicht aufgeführt habe. Also, Haftungsausschluss aus dem Weg, ich gebe Ihnen keine bestimmte Reihenfolge: 10 wesentliche Alben, die Bassisten besitzen sollten.