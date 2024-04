Die Geschichte des britisch-australischen Duos Air Supply wird in ein Biopic umgewandelt, dessen Veröffentlichung derzeit für 2025 geplant ist.

Betitelt Alles aus Liebe: Die Geschichte der LuftversorgungIn der Biografie geht es um die Ursprünge und den späteren Aufstieg von Air Supply. Das Duo, bestehend aus den Sängern und Songwritern Graham Russell und Russell Hitchcock, lernte sich erstmals während einer Produktion von kennen Jesus Christus Superstar, und schlossen sich zusammen, um in Australien Soft-Rock-Jams zu schreiben und aufzunehmen. In den späten 70er- und frühen 80er-Jahren erlangten sie schließlich weltweiten Erfolg. Der Titel des Films verdankt seinen Namen der legendären Single des Duos aus dem Jahr 1980, „All Out of Love“.

„Der Film erkundet die Höhen und Tiefen der Karriere der Band und ihren Aufstieg zu internationalem Ruhm“, heißt es in der offiziellen Logline von Alles aus Liebe. „Die Geschichte folgt den beiden Gründungsmitgliedern von Air Supply, Graham Russell und Russell Hitchcock, wie sie die Herausforderungen meistern, ihre musikalischen Träume in einer wettbewerbsintensiven Branche zu verwirklichen. Von ihren bescheidenen Anfängen in Australien bis zu ihrem Durchbruch in den Vereinigten Staaten befasst sich der Film mit den persönlichen und beruflichen Schwierigkeiten, mit denen sie auf ihrem Weg konfrontiert waren.“

Das Biopic wird im Sommer 2025 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Air Supply veröffentlicht. Dean Altit von der Altit Media Group wird produzieren, Barry Seigel, Jesse Weiner und Julia Xu fungieren als ausführende Produzenten. Die Dreharbeiten werden im vierten Quartal 2024 in Australien beginnen.

Graham Russell von Air Supply kam kürzlich vorbei Die Geschichte hinter dem Lied um den bahnbrechenden Hit der Gruppe, „All Out of Love“, aufzuschlüsseln. Hören Sie sich die Folge unten an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.