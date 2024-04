Es ist ein Jahr her, seit Travis Kelce das in Kansas City ansässige Musikfestival Kelce Jam ins Leben gerufen hat. Jetzt ist der Fußballstar und berühmte Freund mit der Ankündigung der zweiten Auflage des Festivals zurück, bei der unter anderem Lil Wayne, Diplo und 2 Chainz auftreten werden.

Der Kelce Jam 2024 wird am 18. Mai 2024 im Azura Amphitheatre in Bonner Springs, Kansas, stattfinden und die Liste der „Lieblingskünstler“ von Kelce wird durch Auftritte von Irie und EV ergänzt. Darüber hinaus können Fans „KCs bestes BBQ, jede Menge interaktive Erlebnisse“ und mehr erwarten.

Holen Sie sich hier Tickets für den Kelce Jam 2024

Fans können über eine Vorverkaufseröffnung am Freitag, den 5. April um 10:00 Uhr CT Vorverkaufskarten für den Kelce Jam 2024 erwerben. Die Registrierung für den Vorverkauf läuft. Es wird erwartet, dass die Tickets schnell ausverkauft sein werden, aber selbst dann werden Fans sie über StubHub finden, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert sind.

Sprechen mit PlakatwandKelce sagte: „Bei der diesjährigen Aufstellung wollte ich sie frisch und neu halten und dafür sorgen, dass jeder wegen etwas zurückkommt. Wir haben Lil Wayne – Tunechi –, der seit meiner High-School-Zeit einer meiner Favoriten ist. Auch 2 Chainz, ein weiterer, der seit der Highschool zu meinen Favoriten gehört. Und dann Diplo, den ich kennengelernt habe und dessen Musik ich so sehr schätzen gelernt habe.“

Weiter sprach Kelce über die Freude, die es ihm bereitet, die Veranstaltung mit Kansas City zu teilen. „Es macht einfach so viel Spaß, dies nach Kansas City bringen zu können, weil Kansas City an jedem einzelnen Spieltag für mich und die Chiefs etwas zeigt“, sagte er. „Die Möglichkeit, ihnen dies zu bieten, ein Musik- und Essensfest, etwas, bei dem wir alle feiern und eine tolle Zeit haben können – ich bin einfach so gesegnet und glücklich, dies tun zu können.“ Es wird spannend.“

Beim letztjährigen Kelce Jam wurde der Super Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs 2023 über die Philadelphia Eagles gefeiert. Die erste Auflage, die letzten April erschien, umfasste ein Line-up mit Machine Gun Kelly, Rick Ross, Loud Luxury und mehr.

Kelces Liebe zur Musik war kein Geheimnis. Er ist nicht nur mit einem der derzeit beliebtesten Musiker der Welt zusammen, sondern auch ein verifizierter Fan von Disturbed und The Pogues. Letztes Jahr coverten er und sein Bruder Jason Kelce sogar „Fairytale of New York" mit neuen Texten über Philadelphia und Geschwisterrivalität.