Track by Track ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, in der Künstler die Leser durch jeden Song einer Veröffentlichung führen. Heute vertieft sich Country-Star Carly Pearce in den Prozess der Zusammenstellung ihrer persönlichen neuen LP, Kolibri.

Als Carly Pearce begann, ihr neues Album zu schreiben, KolibriSie hatte sich noch nicht mit der Symbolik der Kreatur befasst – aber als sie es tat, wusste sie, dass sie tatsächlich auf dem richtigen Weg war.

„Das hat den ganzen Plan für das Album verändert“, erzählt sie Folge„Mir wurde klar, dass Kolibris ein Zeichen dafür sind, dass der Heilungsprozess beginnen kann und dass Glück auf dem Weg ist.“

Holen Sie sich hier Tickets für Carly Pearce

Kolibri ist das vierte Studioalbum des Country-Superstars, und sie hat ein Team von Schwergewichten zusammengestellt, um ihre Vision umzusetzen, und sich mit bekannten Songwritern aus Nashville wie Shane McAnally und Natalie Hemby zusammengetan. Sie hat alle Songs des Albums bis auf einen mitgeschrieben und das Projekt komplett mit McAnally und Josh Osborne produziert.

Wenn man über jedes Lied auf dem Album spricht, wird überdeutlich, dass Pearce ihre Rolle als Frau in der Country-Musik schätzt, in einer Zeit, in der Sängerinnen noch immer oft zusätzliche Hürden überwinden müssen, um begehrte Sendezeit im Radio zu ergattern oder auf Augenhöhe zu landen. Sie konzentriert sich voll und ganz darauf, der nächsten Generation junger Frauen, die in diesen Bereich eintreten wollen, Türen zu öffnen und ihr all ihr Wissen weiterzugeben.

„Man kann aus Schwierigkeiten gestärkt hervorgehen“, sagt sie, als sie gebeten wird, die Kernbotschaft des Albums zu erläutern. „Wenn man die Arbeit macht, fleißig ist, seinen Weg selbst in die Hand nimmt und nicht versucht, sich mit anderen zu vergleichen, wird das Glück auf Ihrer Seite sein. Man muss nicht alles im Griff haben, um glücklich zu sein.“

Strom Kolibri unten und lesen Sie weiter, um Pearces Track-für-Track-Aufschlüsselung zu erfahren.

Carly Pearce ist derzeit mit Tim McGraw auf Tour. Tickets gibt es hier.