Saleka Shyamalan, beruflich nur als Saleka bekannt, spielt im kommenden Film eine komplizierte Rolle Fangen. Die Sängerin und Songwriterin tritt als Lady Raven auf, der fiktive Popstar im Mittelpunkt von M. Night Shyamalans neuestem Thriller – und sie hat auch ein Album mit 14 Songs für Lady Ravens Konzertauftritte geschrieben, produziert und aufgeführt, dessen erste Single, „Release“, jetzt erhältlich ist.

Saleka und ihre Musik spielten nicht nur eine wichtige Rolle im Film, sondern ihr Vater Shyamalan war auch auf Tour, als er sie besuchte und die erste Inspiration für das Projekt bekam. „Mein Vater ist so ein super unterstützender Vater“, erzählt sie. Folge„Und ein großes Erlebnis unseres Lebens in den letzten Jahren waren Konzertveranstaltungen. Und ich glaube, mein Vater lässt sich sehr von den Dingen inspirieren, die er im Leben erlebt, also war das etwas, das er sehr interessant fand.“

Wenn Sie den Trailer gesehen haben, wissen Sie, dass Fangen spielt bei einem Konzert von Lady Raven, das der scheinbar gute Cooper (Josh Hartnett) mit seiner Tochter besucht – nur dass es sich bei dem Konzert in Wirklichkeit um eine verdeckte Operation handelt, um Cooper, einen flüchtigen Serienmörder, zu fassen. Während unseres Gesprächs achtete Saleka darauf, nichts zu verraten, sagte aber, dass „man im Film wirklich viel vom Ablauf eines Konzerts sieht: die frühe Ankunft am Veranstaltungsort, die Kinder, die draußen stehen, und dann den Aufbau und die ganze Sicherheit, den Voract und die Merchandise-Verkäufer – die Feinheiten dieser Kunstform, des Livekonzerts, sind ein sehr großes integrales Element.“

Und viele dieser Elemente, fügt sie hinzu, „kamen einfach daher, dass mein Vater hinter der Bühne war. Er denkt sich immer Geschichten aus, egal, wo er ist, und ich glaube, dass diese Umgebungen eine Inspiration für uns waren. Wir haben viel darüber gesprochen, als wir an diesen Orten waren – so nach dem Motto: ‚Was wäre, wenn das passiert, wenn wir hier wären?‘ In diesem großen, energiegeladenen Raum mit so vielen Leuten gibt es einfach so viel, von dem man sich inspirieren lassen kann.“

Saleka begann im Alter von vier Jahren mit klassischem Klavierspiel und studierte ursprünglich, um an einem Konservatorium klassische Musik zu studieren. Doch als Teenager beschloss sie, sich stattdessen dem Songwriting und dem Komponieren eigener Werke zuzuwenden. „Jetzt schreibe ich alles, produziere alles und komponiere. Ich bin einfach sehr in den kreativen Prozess involviert.“

Und in kreativer Hinsicht hat sie sich vor Kurzem dabei ertappt, wie sie sich „einfach in den Prozess des Komponierens von Songs speziell für Filme und Fernsehsendungen verliebt“ hat: „Ich habe festgestellt, dass ich besonders inspiriert und völlig begeistert war, als ich Geschichten hörte, die außerhalb meines eigenen Lebens lagen und außerhalb der Dinge, von denen ich dachte, sie würden mich ernähren, und dass ich auf diese Weise einfach meinen Horizont erweiterte.“