Willkommen zurück bei Origins, unserer wiederkehrenden Serie, die Künstlern die Möglichkeit gibt, alles zu analysieren, was in ihre neueste Veröffentlichung eingeflossen ist. Heute spricht die australische Singer-Songwriterin Hannah Bahng über die reiche Symbolik ihrer neuen Single „POMEGRANATE“.

Mit gerade einmal 20 Jahren gestaltet die Singer-Songwriterin Hannah Bahng ihr eigenes Schicksal. Nachdem sie ein eigenes Label gegründet hatte, veröffentlichte sie ihre Debüt-EP, Das Abgründigedas allein auf Spotify schnell über 20 Millionen Streams verzeichnete. Humor ist Hannahs Rückenwind; die Art und Weise, wie sie kommuniziert, hat etwas zutiefst Erfrischendes, nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihre unvorsichtige Präsenz in den sozialen Medien.

„Alles in allem wollte ich diese EP schon so lange veröffentlichen“, erzählt sie. „Ich habe anderthalb Jahre darauf gesessen, bis ich mich bereit fühlte, sie der Welt zu präsentieren, und ich glaube, sie zeigt eine sehr verletzliche Seite von mir.“

hannah startete den Rollout mit Das Abgründige mit „Perfect Blues“, bevor sie das Projekt in Gänze vorstellte. Jetzt verrät sie die Details hinter „POMEGRANATE“, einem stimmungsvollen Track, der von Elementen der griechischen Mythologie inspiriert ist.

Schauen Sie sich unten das neue Musikvideo zu „POMEGRANATE“ an und lesen Sie weiter, um Hannahs Origins-Analyse zu erfahren.

Hades und Persephone:

Eines der wichtigsten Dinge an „POMEGRANATE“ ist der Bezug zu Hades und Persephone in der griechischen Mythologie. Die grundlegende Zusammenfassung ist natürlich, dass Hades sich auf den ersten Blick verliebte und Persephone deshalb in die Unterwelt brachte, wo sie Granatapfelkerne aß – aber ich glaube, sie aß sie mit Absicht, weil sie bei Hades bleiben wollte. Granatäpfel werden mit so viel klassischer Symbolik in Verbindung gebracht.

In allen Geschichten, die ich über Hades und Persephone gelesen habe, konnte ich mich immer mehr mit Hades identifizieren, und zwar in dem Sinne, dass ich dazu neige, besessen zu sein, wenn ich jemanden mag oder wenn ich mich leidenschaftlich für jemanden interessiere – oder wenn ich mich für irgendetwas in meinem Leben leidenschaftlich interessiere.

Ich habe das Gefühl, dass wir die Geschichte immer aus der Perspektive von Persephone hören, aber ich konnte mich immer mehr mit der Perspektive von Hades identifizieren, also dachte ich mir: „Für mich ergibt es mehr Sinn, dieses Lied so zu schreiben, wie ich mich damit identifizieren kann.“

Weinrot:

Wenn ich an dieses Lied denke, ist es definitiv diese weinrote Farbe. Das ist die einzige Farbe, die ich mit dem Lied verbinde.

Verfolgungsjagd Atlantik:

Musikalisch war ich in einer Phase, in der ich sehr an Chase Atlantic dachte, als ich das hier schrieb. Der Alt-R&B-Stil hat mich sehr inspiriert. Man hört ihn sehr deutlich an der E-Gitarre und dem fetten Bass – ich finde Gitarrensoli so cool und dieses hier verleiht so viel Tiefe. Ich glaube, die Gitarre kann Dinge ausdrücken, die Worte manchmal nicht können.

Besessenheit:

Ich glaube, die Wurzel der Besessenheit, Leidenschaft einmal beiseite gelassen, ist diese Idee von Angst und Unsicherheit. Wenn man auf jemanden steht, hat man Angst, dass er einen verlässt, und weil man Angst hat, dass er einen verlässt, ist man noch besessener von ihm. Das ist giftig und ungesund und man weiß, dass es so ist, als würde man die Beziehung langsam zerstören, aber es ist dieses Gefühl, alles für die Liebe zu tun.

Singen im Auto:

Das Lied hat eine ganz bestimmte Stimmung, aber ich finde, es ist ein sehr gutes Autolied. Ich schreie es gern im Auto.