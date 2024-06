Timothy Olyphant ist der Besetzung der kommenden Netflix-Animationsserie beigetreten Terminator Null.

Fällig am 29. August, Terminator Null wird ein Anime sein, der in der Terminator Universum, wobei Olyphant dem Terminator-Roboter seine Stimme leiht, der ins Jahr 1997 zurückgeschickt wird, um einen Wissenschaftler zu jagen, der an einem KI-System arbeitet, das Skynet Konkurrenz machen soll. Die Beteiligung des Gerechtfertigt Der Star wurde bei einer von Netflix in Los Angeles veranstalteten Vorschauveranstaltung im Vorfeld des Annecy Animation Festivals nächste Woche bekannt gegeben.

Laut Netflix wird Olyphants Terminator seinen Vorgängern ähneln. „Mit ihm kann man immer noch nicht verhandeln“, heißt es in einem Artikel auf Netflix‘ Tudum. „Man kann nicht mit ihm argumentieren. Er empfindet kein Mitleid, keine Reue, keine Angst. Und er wird auf keinen Fall aufhören, niemals, bis Sie tot sind.“

Schauen Sie sich ein erstes Bild des Terminator-Roboters an in Terminator Null unten.

Terminator Null wurde erstmals im Jahr 2021 angekündigt und wird als Staffel mit acht Folgen erscheinen, die von Showrunner Mattson Tomlin betreut wird. Über das Projekt sagte Tomlin: „Jeder, der mein Schreiben kennt, weiß, dass ich daran glaube, große Schwünge zu machen und auf das Herz zu zielen. Ich fühle mich geehrt, dass Netflix und Skydance mir die Möglichkeit gegeben haben, mich an Terminator auf eine Art und Weise, die Konventionen bricht, Erwartungen untergräbt und echten Mut hat.“

Inzwischen spielte Olyphant in dem neuen Gerechtfertigt Serie, Begründet: Stadt Urzeitdas im vergangenen Juli Premiere hatte.