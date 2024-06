Die Tonhöhe: Lucy (Dakota Johnson) und Jane (Sinoya Mizuno) sind nicht nur beste Freundinnen – sie sind beste Freundinnen mit Großbuchstaben. Sie sprechen ihre eigene Sprache. Das Personal in ihrem Stammlokal kennt sie als Duo und sie kennen die Bestellungen der jeweils anderen. Es ist die Art von Freundschaft, bei der der Freund, wenn eine von ihnen eine Pyjamaparty machen möchte, einfach nach Hause gehen kann.

Die Blase, in der Lucy und Jane bequem leben, platzt von zwei Seiten. Jane wird eine Beförderung angeboten, die sie aus ihrer gemütlichen Ecke in Los Angeles bis nach London bringen würde. Unterdessen muss Lucy sich mit ihrer Anziehungskraft auf Frauen abfinden, etwas, das sie nie zuvor ausgesprochen hat – nicht einmal gegenüber Jane.

Die Nuancen jeder engen Frauenfreundschaft sind unterschiedlich, doch Lauren Pomerantz hat in ihrem Drehbuch so liebevoll eingefangen, dass manche Dinge, die das Haben einer besten Freundin betreffen, auch universell sind.

Wahrer Freund, hier bis zum Ende: Das gemeinsame Regiedebüt von Tig Notaro und Stephanie Allynne hätte mit vielen anderen Schauspielerinnen in den Hauptrollen großartig werden können, aber Dakota Johnson und Sonoya Mizuno sind zusammen magisch.

Es ist Johnson, die als unbeholfene, introvertierte Lucy, eine Malerin, die sich in einem Bürojob in einem schicken Massagestudio in L.A. niedergelassen hat, die emotionale Last des Films trägt. Johnson hat sich seit langem in allen Genres bewährt und allein bei der diesjährigen Sundance-Verleihung für viel Aufsehen gesorgt. Was sie zu ICH BIN OK? ist eine Glaubwürdigkeit, die Lucy sympathisch macht, sogar für Menschen, die die Erfahrungen, die wir auf der Leinwand sehen, nicht gemacht haben.

Der Film konzentriert sich etwas mehr auf Lucy als auf Jane, aber Mizuno ist so authentisch und so sehenswert als Jane (im Gegensatz zu der Unheimlichkeit, die sie in Ex Machina oder die Leichtigkeit von Verrückte reiche Asiaten), dass der Film wirkungsvoll dafür plädiert, sie für immer in jedes beliebige Projekt einzubinden.