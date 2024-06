Zu der wachsenden Zahl nostalgischer Live-Events gehört auch das mit dem eigentümlichen Titel Totally Tubular Festival. Das tourende New Wave-Festival wird dieses Jahr in 22 nordamerikanischen Städten Halt machen, mit einem Lineup angeführt von Thomas Dolby, Tom Bailey von den Thompson Twins und Modern English.

Weitere bemerkenswerte Acts sind Men Without Hats, Bow Wow Wow, Tommy Tutone (in ausgewählten Märkten) und The Plimsouls. Aktualisieren: The Tubes und Wang Chung ersetzen The Romantics, die ihren Auftritt aufgrund einer „unvorhergesehenen medizinischen Situation“ abgesagt haben.

Holen Sie sich hier Tickets für das Totally Tubular Festival

Die Reise beginnt am 28. Juni in Santa Barbara, Kalifornien, und führt dann weiter nach Los Angeles, Boston, New York City und an andere Orte. Den vollständigen Zeitplan finden Sie unten. Tickets gibt es hier.

Ein Teil des Erlöses wird an örtliche Lebensmittelbanken gespendet.

„Das ist ein Traum-Lineup für alle, die die Musik der frühen 1980er lieben und die Tage wieder aufleben lassen wollen, als das Leben schlicht und einfach eine einzige Party war“, sagte Jon Pleeter, CPO (Chief Party Officer) des Totally Tubular Festivals, in einem Statement. „Ihr habt Tagesleuchtfarben getragen, ihr habt Fallschirmhosen getragen, ihr hattet große Haare, Dauerwellen und noch mehr Dauerwellen, Vokuhilas, Beinwärmer und dazu jede Menge Knöpfe und jede Menge Gummiarmbänder. Ihr habt nachts Sonnenbrillen getragen. Die Refrains waren groß und die Hooks noch größer – die Party war nie zu Ende.“

Tourdaten des Totally Tubular Festivals 2024:

25.06. – Seattle, WA @ Remlinger Farms *

27.06. – Sacramento, Kalifornien @ Hard Rock Live *

28.06. – Santa Barbara, Kalifornien @ Santa Barbara Bowl *

29.06. – Los Angeles, Kalifornien @ YouTube Theatre *

30.06. – Oakland, Kalifornien @ Fox Theatre *

03.07. – Phoenix, AZ @ Arizona Financial Theatre *

07/06 – Englewood, CO @ Fiddler's Green Amphitheatre *

07/09 – Irving, TX @ Pavilion @ Toyota Music Factory *

07/10 – Houston, TX @ 713 Music Hall *

12.07. – Huntsville, AL @ Orion Amphitheater *

13.07. – Raleigh, NC @ Red Hat Amphitheatre *

14.07. – Washington, DC @ Anthem *

16.07. – Bridgeport, CT @ Hartford Healthcare Amphitheatre ^

17.07. – Boston, MA @ MGM Music Hall @ Fenway ^

18.07. – New York, NY @ Pier 17 ^

19.07. – Atlantic City, NJ @ Hard Rock Live @ Etess Arena ^

20.07. – Bushkill, PA @ Poconos Park Amphitheater ^

23.07. – Laval, QC @ Place Bell ^

24.07. – Mississauga, ON @ GCT Theatre ^

26.07. – Detroit, MI @ Meadowbrook Amphitheatre ^

27.07. – Cincinnati, OH @ Riverbend Music Center Amphitheater ^

28.07. – Cleveland, OH @ Blossom Music Center ^

^ = Neu angekündigte Shows