Kevin Costner gab 38 Millionen Dollar aus seinem eigenen Geld aus, um seinen neuen Western zu finanzieren Horizon: Eine amerikanische Saga. Nun, die ersten Tracking-Zahlen sind da, und die Nachrichten sind nicht gut: Der erste Teil von Horizont wird derzeit auf einen Umsatz von 12 Millionen Dollar am ersten Veröffentlichungswochenende am 28. Juni geschätzt (via Der Hollywood Reporter).

Horizont ist seit Jahrzehnten Costners Herzensprojekt, seit er 1988 mit der Arbeit daran begonnen hat. Jetzt, Jahrzehnte später, steht er endlich vor der Enthüllung des ersten Teils einer Filmreihe, die er auf vier Teile ausdehnen möchte und bei der er selbst das Drehbuch schreiben, Regie führen und die Hauptrolle spielen wird. Das Gesamtbudget für die ersten beiden Filme beträgt rund 100 Millionen Dollar, wobei Costner selbst 38 Millionen Dollar zum Gesamtbudget beigesteuert hat (offenbar durch die Hypothek auf sein Haus). Der verbleibende Teil wurde Berichten zufolge durch Auslandsverkäufe finanziert.

Der zweite Teil von Horizont ist bereits fertig und wird Wochen nach Teil 1, am 16. August, in die Kinos kommen. Diese Woche (wohlgemerkt, bevor die Tracking-Nummern eintrafen) bestätigte Costner, dass die Produktion offiziell begonnen hat. Horizont Teil drei. Es ist unklar, wie sich die Einspielergebnisse der ersten beiden Filme auf die Veröffentlichungspläne für Teil drei und vier auswirken werden.

Horizont spielt während des vierjährigen amerikanischen Bürgerkriegs (1861-1865). Neben Costner sind im Film Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Owen Crow Shoe, Tatanka Means, Ella Hunt, Tim Guinee, Danny Huston, Colin Cunningham, Scott Haze, Tom Payne, Abbey Lee, Michael Rooker, Will Patton, Georgia MacPhail, Douglas Smith, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jamie Campbell Bower und weitere zu sehen.

Horizont ist Costners vierte Regiearbeit nach dem Film von 1990 Tanzt mit Wölfen1997er Jahre Der Postboteund 2003 Offene Reichweite.