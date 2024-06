Pat Sajak verlässt Schicksalsrad zum Gemeinschaftstheater. VielfaltSajaks nächster Job nach Abschluss seiner 41-Saison als Moderator der Spielshow wird eine Rolle in der Columbo spielen Rezept: Mord.

Sajak wird nächsten Sommer vom 31. Juli bis 10. August 2025 neben seinem alten Freund Joe Moore, einem Nachrichtensprecher für KHON-TV in Hawaii und ebenfalls Schauspieler, in der Bühnenproduktion im Hawaii Theatre in Honolulu zu sehen sein. Tickets sind hier erhältlich.

Das Stück von Richard Levinson und William Link aus dem Jahr 1962 Rezept: Mord wurde 1968 als Fernsehfilm adaptiert und diente als Pilotfolge für die Serie mit Peter Falk in der Hauptrolle Columbo.

In der Produktion des Hawaii Theatre spielt Sajak Roy Flemming, einen „brillanten Psychiater“, der „ein Komplott mit perfektem Alibi ausheckt, um seine neurotische und besitzergreifende Frau zu ermorden.“ Moore spielt Columbo selbst, „den scheinbar unbeholfenen Detektiv, der den Psychiater bis zum überraschenden Höhepunkt des Stücks in einen Katz-und-Maus-Kampf der Intelligenz verwickelt.“

Rezept: Mord ist das neunte Stück, in dem Sajak und Moore gemeinsam auftreten. Zu den vorherigen Produktionen gehören Ein seltsames Paar, Die Flitterwochen, Bei Anruf Mordund das letztjährige Die Sunshine Boys.

Sie kennen sich seit ihrem gemeinsamen Dienst im Vietnamkrieg beim Radiosender American Forces Network des US-Militärs in Saigon.

Sajaks letzter Lauf von Schicksalsrad Episoden waren auf jeden Fall interessant. Ein Kandidat wurde viral, nachdem er als völlig falsche Antwort „mitten in den Hintern“ herausgeplatzt war. Wir haben den Moment mit einem T-Shirt verewigt, das jetzt im Consequence Shop erhältlich ist oder indem Sie unten auf „In den Warenkorb“ klicken.

Seine letzte Folge von Schicksalsrad wird diesen Freitag (6. Juni) ausgestrahlt, im Herbst übernimmt Ryan Seacrest die Moderation.