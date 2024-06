Willkommen zu einer weiteren Folge von Mixtapes!, Unsere Video-Interview-Reihe wo ein Künstler seinen Musikgeschmack offenbart, indem er eine völlig spontane Playlist erstellt. Diesmal ist Dawes‘ Soundtrack von Körpertausch, unerwarteten Haarschnitten und einem Klopapiermangel geprägt.

Was haben Dawes, Body-Swap-Filme und Miramar Beach, Florida gemeinsam? Nichts, verdammt noch mal – bis wir Taylor und Griffin Goldsmith fragten, was der Soundtrack zu ihrem Verrückter Freitag Moment beim Moon Crush Pink Moon Festival in Topeka.

Die Brüder/Bandkollegen haben sich uns vor ihrem Auftritt bei der Veranstaltung angeschlossen, um eine Runde Mixtapes zu spielen! Mit der wunderschönen Golfküste im Rücken griffen sie in unseren Plastiksandeimer mit Anregungen und stellten eine spontane Playlist für den ersten Tag mit Shorts-Wetter, seltsamen Begegnungen im Wald und sogar einem Kampf mit den Gallagher-Brüdern von Oasis zusammen.

Wir wollten auch wissen, welchen Song von Middle Brother (Taylors kurzlebiger Supergroup mit Matthew Logan Vasquez von Delta Spirit und John McCauley von Deer Tick) sie gerne bei einem Live-Konzert hören würden. Könnte diese Aufforderung etwas damit zu tun haben, dass Dawes nur noch wenige Tage von ihren Sommertourneedaten entfernt sind? Vielleicht. Ist die Tatsache, dass sie auch einen Song von Mike Viola genannt haben, mit dem sie gleich ein paar Konzerte spielen werden, reiner Zufall? Ja. Ja, das ist es. (So oder so, Karten für diese Konzerte bekommen Sie über StubHub, wo Bestellungen durch StubHubs FanProtect-Programm zu 100 % garantiert sind.)

Sehen Sie, welche Situationen dazu führten, dass Dawes Songs von The Kinks, Thin Lizzy, Bee Gees, John Prine und anderen nannte, indem Sie sich das Videointerview oben ansehen (oder über YouTube). Sie können sich auch Dawes' komplette Playlist unten anhören und alle unsere früheren Mixtapes ansehen!, einschließlich unseres neuesten mit Folge Coverstar Noah Kahan, hier.

