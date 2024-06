Die Prämisse von Hit Man klingt vielleicht unglaublich – wer hätte gedacht, dass ein sanftmütiger Polizeibeamter sich in eine Vielzahl von Persönlichkeiten verwandeln könnte, nur um Leute dabei zu ertappen, wie sie versuchen, einen Auftragsmörder anzuheuern? (Wie sich herausstellt, ist es illegal, einen Auftragsmörder anzuheuern.) Doch der neue Film von Richard Linklater, der am 7. Juni auf Netflix Premiere feiert, ist direkt inspiriert von einem Texas monatlich Artikel über den echten Gary Johnson (im Film gespielt von Glen Powell) und die faszinierende Arbeit, die er einst leistete.

Im weiteren Verlauf der Geschichte gerät Gary jedoch immer tiefer in ein Netz aus Täuschungen, und die Realität weicht dramatisch ab. Und wie die Stars Adria Arjona und Retta erklären, Folgediese Reise war eine Reise der tiefen Zusammenarbeit.

Arjona war sich von Anfang an der Herkunft der Geschichte bewusst. „Es ist verrückt, dass vieles davon auf wahren Begebenheiten beruht, wie der Junge, der versucht, seine Mutter zu töten, und den Auftragsmörder mit Videospielen und ein paar Münzen bezahlen will. Das ist passiert und das ist Teil von Garys Geschichte“, sagt sie.

Und sie spielt auch eine Figur, die auf einer der realen Personen aus Skip Hollandsworths Artikel basiert: Eine namenlose Frau, die einen Auftragsmörder anheuern will, um ihrem gewalttätigen Partner zu entkommen. „Die Szene im Diner hat tatsächlich stattgefunden – Gary hat eine Frau getroffen, die ihren Freund umbringen wollte, und Gary hat sie laufen lassen.“

Im Film ist es Madisons Bitte, die Gary auf einen dunkleren Pfad führt, da er Grenzen überschreitet, die er in der Rolle von „Ron“ (einem viel cooleren Charakter als Gary) noch nie überschritten hat. „Das war für Rick und Glen sozusagen der Schlüssel zum Film, wie ich sie darüber sprechen hörte“, sagt Arjona. „Glen hatte (den Artikel) gelesen, Rick angerufen und Rick meinte: ‚Ja, ich habe ihn vor Jahren gelesen, aber ich hatte nicht den Schlüssel zur Geschichte.‘ Ihre beiden Gehirne arbeiten so wunderbar zusammen und ich bin so froh, dass es geklappt hat – denn ich wäre nicht hier, wenn es nicht geklickt hätte.“

Es waren nicht nur die Köpfe von Powell und Linklater, die an der Schaffung beteiligt waren Hit Manallerdings – während Regisseur und Star das Drehbuch gemeinsam schrieben, brachte Linklater erneut einen außergewöhnlich kollaborativen Prozess in seine Arbeit ein.