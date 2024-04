Für eine bestimmte Gruppe von Filmfans fühlt es sich diese Woche so an, als hätte die Schule gerade erst die Dezemberferien begonnen. Die weite Veröffentlichung von Herausforderer steht endlich unmittelbar bevor – wenn Sie sehnsüchtig darauf gewartet haben, es zu sehen, willkommen im Club. Unser letzter Countdown ist da! (Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, die bereits eine Vorführung besucht haben, bleiben Sie bitte cool.) Zwischen den spannungsgeladenen Trailern, Zendayas unglaublich stilvoller Pressetour, dem herzzerreißenden Score-Remix oder dem Nervenkitzel, den Regisseur Luca Guadagnino mit sich bringt Der Hype um das kommende Tennisdrama ist in der Kinoszene unglaublich groß, da der Name im Mittelpunkt steht.

Zendaya ist ein echtes A-List-Talent, und sie hat ein besonders tolles Jahr 2024 mit dem enormen Erfolg von Dune: Teil Zweidie tollen Bewertungen für Herausfordererund die mutmaßliche Aufhebung von Euphorie. Aber je näher der Film auf der großen Leinwand kommt, desto mehr mache ich mir Sorgen um ihre Co-Stars. Das Drama im Herzen von Herausforderer liegt zwischen Zendayas Charakter Tashi, Josh O'Connors Patrick und Mike Faists Art. Über diesen Nachnamen sprechen wir heute hier, denn Mike Faist soll ein vollwertiger Filmstar werden.

Als großer Faist-Fan bin ich natürlich begeistert, dass seine Karriere so einen gewaltigen Aufschwung erlebt – ich bin schon seit Jahren hier und trage sozusagen stolz das Banner. Aber es handelt sich hier um ein Projekt von Luca Guadagnino in der Art von Starproduktion, über die wir hier sprechen. Bevor der Schauspieler also von einer geliebten Figur in bestimmten, dem Theater nahestehenden Kreisen auf eine neue Schwelle des Ruhms katapultiert wird, wollen wir uns einige seiner Projekte ansehen wesentliche Arbeit.

Der beste Ausgangspunkt für jede Reise von Mike Faist ist die Bühne: Im Jahr 2011 erfand er die Rolle des Morris Delancey Newsies (was ich ja schließlich gesehen habe, als es an den Broadway übertragen wurde). Die Delancey-Brüder sind die Bösewichte der Geschichte, aber das bedeutet nicht, dass Faist in der Rolle oder Inszenierung weniger liebenswert war, denn sie ist geradezu vollgestopft mit den übertriebensten Brooklyn-Akzenten, die Sie je gehört haben. Es braucht viel, um den Fokus von Jeremy Jordan abzulenken, und Newsies ist randvoll mit jungen Talenten, aber einen ruppigen, jungen Bösewicht zu spielen kann genauso viel Spaß machen wie die Hauptrolle. Faist verstand den Auftrag – und außerdem fühlte sich seine Freundlichkeit abseits der Bühne wie das Sahnehäubchen an.

Die professionellen Dreharbeiten zum Bühnenmusical laufen gerade auf Disney+ – wenn Sie Lust hätten, könnten Sie diesen Artikel jetzt schließen und mit dem Anschauen beginnen, und ich wäre nicht einmal beleidigt – aber leider wurde es nach Mike Faist gedreht die Produktion weitergeführt. (Diejenigen, die die Broadway-Aufführung von 2012 bis 2014 verfolgt haben, erinnern sich, dass sie in den Tiefen von Tumblr nach Clips der Originalbesetzung gesucht und die Backstage-Vlogs durchforstet haben.)

Es gibt auch das sehr Bemerkenswerte Lieber Evan Hansendie dem Verlauf einer Show folgte Hamilton und brach über das Broadway-Ökosystem hinaus und wurde zu einem vollwertigen kulturellen Phänomen. Hier spielte Faist neben Ben Platt den unruhigen Teenager Connor Murphy, eine Leistung, die ihm eine Auszeichnung bei den Tony Awards einbrachte.

Als jemand, der das Glück hatte, Faist bei einem Live-Auftritt zu sehen, kann ich bestätigen, dass es etwas Elektrisches hat, ihn auf der Bühne zu sehen; Die Energie veränderte sich je nach seiner Beteiligung an bestimmten Szenen. Das ist etwas, das das Kreativteam hinter der West End-Bühnenadaption gemacht hat Brokeback Mountain Das ist mir wahrscheinlich auch aufgefallen – Faist leitete diese Produktion anschließend an der Seite von Lucas Hedges. In Lieber Evan HansenAllerdings konnte sich Faist gegen die schlagzeilenträchtige, mit dem Tony ausgezeichnete Leistung von Ben Platt behaupten, die hinter seinem erwachsenen Haarvorhang glaubwürdig und eindringlich war.

Einer von Faists großen Durchbrüchen in der Öffentlichkeit hätte ehrlich gesagt sogar noch größer ausfallen müssen: Ich beziehe mich natürlich auf Steven Spielbergs meisterhafte Adaption des Klassikers aus dem Jahr 2021 West Side Story. Während Faists Leistung als Riff sicherlich gefeiert wurde, hätte er es für seine Leistung als Riff, den Anführer der Jets-Gang, verdient, bis zu den Oscars zu kommen. Er ist als Riff live auf dem Bildschirm zu sehen und spielt ihn zutiefst gefährlich und unberechenbar, schafft es aber dennoch, Momente der Menschlichkeit zu finden.

West Side Story ist eine Meisterklasse darin, wie man ein Musical auf die Leinwand bringt, nicht nur in Bezug auf die großartigen Dreharbeiten, sondern auch in Bezug auf die Besetzung. In der Mischung steckt so viel Broadway-Talent – ​​Ariana DeBose hat zu Recht den Oscar für ihre Rolle als Anita mit nach Hause genommen; Der ehemalige Billy Elliott David Alvarez ist ein mächtiger Bernardo. Natürlich ist Rachel Zegler als Maria geradezu aufschlussreich. Mike Faist mischt sich direkt in die Mischung ein und die frühere Newsie-Energie springt in Momenten wie seinem Streit mit Tony am Hafen zum Vorschein und bestätigt, dass Steven Spielberg ehrlich gesagt mehr Musicals inszenieren sollte, weil er weiß, wie man sie zum Leben erweckt.

Für alle, die sich darauf vorbereiten, in die Nation von Mike Faist zu fallen, gibt es noch eine weitere gute Nachricht: Er wird nicht nur dabei sein Herausfordereraber er ist auch Teil der Besetzung von Die Bikeriders, soll im Juni dieses Jahres erscheinen. In allen Jahren sollte es mehrere Kinoveröffentlichungen von Mike Faist geben – hoffentlich werden 2025 und darüber hinaus diese wichtige Lektion lernen.