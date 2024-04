Es war einmal ein Sender, der Fernsehen produzierte, das allen bisherigen Erwartungen an „Netzwerkfernsehen“ widersprach: Obwohl The CW heute noch existiert, war es im Laufe der Jahre auf dem Höhepunkt Pfeil und die dazugehörigen Spin-offs lieferten neben verrückten Science-Fiction-, Kriminal- und Liebesdramen auch verrückte Versionen von DC Comics-Charakteren. Und es war wirklich etwas Besonderes zu sehen, wie sich ein ganzer Sender von diesem gewissen „Alles ist möglich“-Abenteuer mit jungen Leuten durchdrungen fühlen konnte, das bei TV-Fans immer noch viel Nostalgie hervorruft.

Das CW war auf seinem Höhepunkt nicht perfekt (zum einen wurde mindestens ein hochrangiger Produzent wegen des Vorwurfs toxischen Verhaltens entlassen). Doch sein fröhlicher Geist, LGBTQ+-freundliches Geschichtenerzählen und echte Chuzpe machten es zu einer Freude, ihm von 2012 bis 2020 zu folgen – und in vielerlei Hinsicht Detektive für tote Jungen fängt diesen Geist wieder ein, aber neu und verbessert für 2024.

In der neuen Netflix-Serie spielen George Rexstrew und Jayden Revri die titelgebenden toten Jungen Edwin und Charles, die als Teenager in den 1910er bzw. 1980er Jahren starben, aber kein Interesse daran haben, mit dem, was als nächstes kommt, weiterzumachen. Stattdessen sind sie froh, auf der Erde zu bleiben und Verbrechen übernatürlicher Natur aufzuklären, obwohl ihr Leben (sozusagen) deutlich komplizierter wird, als sie dabei helfen, einen jungen Hellseher namens Crystal (Kassius Nelson) vor einem dämonischen Ex zu retten.

Nachdem Crystal ihrer Erinnerungen beraubt wurde, braucht sie ihre Hilfe – und im Gegenzug kann sie ihnen mithilfe ihrer Fähigkeiten helfen, einige knifflige Fälle zu lösen. Das sind großartige Neuigkeiten, denn auch wenn die Detectives aufgrund einer Reihe magischer Pannen in einer Kleinstadt im Nordwesten, die definitiv nicht in Vancouver liegt, quasi festsitzen, gibt es dort immer noch jede Menge jenseitige Geheimnisse zu entdecken.

Basierend auf Charakteren des Schriftstellers Neil Gaiman und der Künstler Matt Wagner und Malcolm Jones III, Detektive für tote Jungen wurde ursprünglich von den ausführenden Produzenten Steve Yockey und Beth Schwartz als entwickelt Doom Patrol Spin-off, bevor er zu Netflix wechselte und ein offizielles Spin-off von wurde Der Sandmann (komplett mit einigen Cameos aus der großen Besetzung dieser Show).

Doch wie die meisten großen Spin-offs ist die Serie erfolgreich, weil sie sehr eigen ist und gerade genug fesselnde Dunkelheit und skurrile Momente der Magie aufweist, um ihre Verbindung zu Gaimans spezifischer Art des Geschichtenerzählens zu bestätigen. Und Auch wenn es nicht wöchentlich veröffentlicht wird, ist es ein richtiges Monster-der-Woche-Verfahren, bei dem jede Episode von einem neuen, frischen Fall abhängt, der oft direkt mit unserem Kerntrio oder seinen neuen Freunden verknüpft ist.