Das New Yorker Berufungsgericht hat Harvey Weinsteins Verurteilung wegen Vergewaltigung aus dem Jahr 2020 mit einer knappen 4:3-Entscheidung aufgehoben. Wie The Associated Press berichtete, stellte das Gericht fest, dass ein Richter während des #MeToo-Prozesses zahlreiche unzulässige Entscheidungen getroffen hatte, darunter die Entscheidung, Frauen zu erlauben, über Vorwürfe auszusagen, die für den Fall nicht relevant waren.

„Wir kommen zu dem Schluss, dass das erstinstanzliche Gericht fälschlicherweise Zeugenaussagen über nicht angeklagte, angeblich frühere sexuelle Handlungen gegen andere Personen als die Kläger der zugrunde liegenden Straftaten zugelassen hat“, heißt es in der Entscheidung. „Die Lösung für diese ungeheuerlichen Fehler ist ein neuer Versuch.“

Das Mehrheitsurteil fügte hinzu: „Es ist ein Missbrauch des richterlichen Ermessens, ungeprüfte Anschuldigungen zuzulassen, bei denen es sich lediglich um schlechtes Verhalten handelt, das den Charakter eines Angeklagten zerstört, aber kein Licht auf seine Glaubwürdigkeit im Zusammenhang mit den gegen ihn erhobenen Strafanzeigen wirft.“

Richterin Madeline Singas wies die abweichende Meinung zurück und schrieb, dass die Mehrheit „die Fakten beschönige, um sie einer Er-sagte/sie-sagte-Erzählung anzupassen“ und sagte, dass die Umkehrung einen „beunruhigenden Trend zur Aufhebung der Schuldsprüche der Geschworenen in bestimmten Fällen“ vorantreibe mit sexueller Gewalt.“

Obwohl die Entscheidung des Berufungsgerichts Weinsteins 23-jährige Haftstrafe wegen sexuellen Übergriffs ersten Grades und Vergewaltigung dritten Grades in New York aufhebt, bleibt er mit einer 16-jährigen Haftstrafe wegen einer Verurteilung im Jahr 2022 in Los Angeles im Zusammenhang mit einer anderen Vergewaltigung im Gefängnis.

Dieser Rückschlag folgt auf die Ablehnung des Obersten Gerichtshofs der USA im Jahr 2022, eine Berufung gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Pennsylvania aus dem Jahr 2021 zu prüfen, Bill Cosbys Verurteilung wegen sexueller Nötigung aufzuheben.

Diese Geschichte entwickelt sich…