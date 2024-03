Chance Perdomo, Star der Netflix-Serie Chillige Abenteuer von Sabrina und die Prime Video-Show Gen VEr ist im jungen Alter von 27 Jahren an den Folgen eines Motorradunfalls gestorben.

Vertreter des Schauspielers erzählten Der Hollywood-Reporter dass an dem Motorradunfall nur Perdomo beteiligt war und dass bei dem tragischen Vorfall niemand sonst verletzt wurde.

„Alle, die ihn kannten, spürten seine Leidenschaft für die Künste und seinen unstillbaren Lebensdurst, und seine Wärme wird sich in denen fortsetzen, die er am meisten liebte“, sagten Perdomos Vertreter in einer Erklärung. „Wir bitten darum, den Wunsch der Familie nach Privatsphäre zu respektieren, während sie um den Verlust ihres geliebten Sohnes und Bruders trauert.“

Perdomo spielte Andre Anderson Gen Vdie 2023 Premiere hatte. Die Show ist ein Spin-off der beliebten Superheldenserie Die jungenund wurde bereits im Oktober für eine zweite Staffel verlängert.

In einer gemeinsamen Erklärung geben die Produzenten von Gen V bemerkte: „Wir können uns darüber nicht ganz im Klaren sein. Für diejenigen von uns, die ihn kannten und mit ihm arbeiteten, war Chance immer charmant und lächelnd, eine enthusiastische Naturgewalt, ein unglaublich talentierter Künstler und vor allem einfach ein sehr freundlicher, liebenswerter Mensch. Selbst wenn man in der Vergangenheitsform über ihn schreibt, ergibt das keinen Sinn. Es tut uns so leid um Chances Familie und wir trauern um den Verlust unseres Freundes und Kollegen. Umarmen Sie Ihre Lieben heute Abend.“

In Chillige Abenteuer von Sabrina, Perdomo verkörperte Ambrose Spellman, Cousin der Hauptfigur Sabrina Spellman (gespielt von Kiernan Shipka).

Zu Perdomos weiteren Schauspielauftritten gehört die romantische Filmtrilogie von Nachdem wir gefallen sind, Nach immer glücklichUnd Nach allemsowie Rollen in den TV-Shows Midsomer-Morde Und Getötet durch meine SchuldenLetzteres brachte ihm eine BAFTA-Nominierung ein.

Perdomo wurde am 19. Oktober 1996 in Los Angeles geboren und besaß die doppelte Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten und Englands. Ein BAFTA-Spotlight auf den Schauspieler ist unten zu sehen.