Was ist los mit Ungefrostet, der neue Netflix-Film von Jerry Seinfeld? Dank des neuen Trailers erfahren wir genau, wie die Komödie die Erfindung von Pop-Tarts fälscht. Sehen Sie es sich unten an.

In seinem Spielfilmdebüt spielt Seinfeld einen Müslimanager von Kellogg's, der das Frühstück mit dem Toastergebäck, das wir heute als Pop-Tart kennen, neu definieren will. Mit Melissa McCarthy an seiner Seite tritt Seinfeld gegen Amy Schumer, die Chefin der Post, an und gewinnt durch die Verpflichtung von Berühmtheiten wie Steve Schwinn, „Chef Boyardee“ und Jack LaLanne die Oberhand.

Hier ist die offizielle Logline: „Battle Creek, Michigan, 1963. Kellogg's und Post, eingeschworene Cerealien-Rivalen, wetteifern darum, ein Gebäck zu kreieren, das das Gesicht des Frühstücks für immer verändern wird. Eine äußerst fantasievolle Geschichte über Ehrgeiz, Verrat und bedrohliche Milchmänner – gesüßt mit künstlichen Zutaten.“

Dank einer zusätzlichen Besetzung mit Jim Gaffigan, Hugh Grant (als Tony der Tiger!), Max Greenfield, Christian Slater, Bill Burr, Daniel Levy, James Marsden, Jack McBrayer, Thomas Lennon, Bobby Moynihan, Adrian Martinez, Sarah Cooper und Fred Armisen, der Film ist zum Lachen bereit.

Seinfeld war auch Co-Autor Ungefrostet mit Spike Feresten, Andy Robin und Barry Marder. Im Gespräch mit Tudum von Netflix erklärte der Komiker, dass Toastergebäck seit seiner Kindheit eine Obsession sei. „Meine erste Erinnerung an Pop-Tarts ist, dass ich, nachdem ich es probiert hatte, davon ausgegangen bin, dass sie keine anderen Arten von Lebensmitteln mehr herstellen würden“, sagte er. „Es wäre nicht mehr nötig, etwas anderes zu essen.“

Der Film erscheint am 3. Mai auf Netflix.