Louis Gossett Jr., bekannt für seine gefeierten Rollen in Ein Polizist und ein Gentleman Und WurzelnEr ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Er war der erste Schwarze, der den Oscar als Bester Nebendarsteller gewann.

Gossetts erster Cousin Neal L. Gossett gab gegenüber The Associated Press bekannt, dass der Schauspieler am Donnerstagabend (28. März) in Santa Monica gestorben sei. Eine Todesursache wurde nicht genannt, aber Gossett gab 2010 bekannt, dass er an Prostatakrebs erkrankt sei.

Gossett Jr. wurde am 27. Mai 1936 in Brooklyn, New York, geboren. Er begann bereits in der High School mit der Schauspielerei und debütierte am Broadway, als er gerade 17 Jahre alt war. Im Jahr 1959 spielte er die Rolle des George Murchison Eine Rosine in der SonneSein Spielfilmdebüt gab er einige Jahre später in der Verfilmung des Stücks.

Nachdem er nach New York City zurückgekehrt war und ein Broadway-Star geworden war, bekam Gossett Jr. 1977 in der ABC-Miniserie den Durchbruch im Fernsehen Wurzeln. Er erhielt einen Emmy für seine Darstellung von Fiddler, einem älteren Sklaven, der Kunta Kinte (gespielt von LeVar Burton) betreut, indem er ihm Englisch beibringt.

Im Jahr 1981 spielte Gossett Jr. in der Fernsehbiografie mit Schau nicht zurück: Die Geschichte von Leroy „Satchel“ Paige als gleichnamiger Baseballstar und wurde für seinen Gastauftritt in der Fernsehserie „ Palmerstown, USA

Im folgenden Jahr spielte Gossett Jr. den Übungsausbilder Gunnery Sergeant Emil Foley in Taylor Hackfords Ein Polizist und ein Gentleman, 30-tägige Ausbildung bei der Marine Corps Recruitment Division zur Vorbereitung auf die Rolle. Die Leistung brachte ihm einen Oscar als Bester Nebendarsteller ein und war damit nach Sidney Poitier der zweite Schwarze insgesamt, der einen Oscar gewann.

Anschließend spielte er die Titelrolle in der zweiteiligen Miniserie von 1983 Sadaterhielt dabei eine weitere Emmy-Nominierung und Nebenrollen in Actionfilmen wie 1989 Der Bestrafer und das Eiserner Adler Serie.

Weitere bemerkenswerte Projekte sind: Feindliche Mine, Spielzeugsoldaten, Blaue Chips, Stargate SG-1Und Eine Versammlung alter Männer.

Gossett Jr. war bis Mitte 80 ein produktiver Schauspieler und hatte zuletzt herausragende Rollen in der limitierten HBO-Serie 2019 Wächter und der Musikfilm 2023 Die Farbe Lila.

Er hinterlässt seine Söhne Satie und Sharron.

Eines der besten, das es je gab! Danke, Lou… für alles!

💜🙏🏾💜 pic.twitter.com/p6YjIo3WMx – LeVar Burton (@levarburton) 29. März 2024

Einer der großen amerikanischen Schauspieler unserer Generation. Ein persönlicher Held. Louis Gossett Jr., erster Schwarzer, der den Oscar als Nebendarsteller gewann, stirbt im Alter von 87 Jahren | AP News https://t.co/PbWUioZyrf — Wendell Pierce (@WendellPierce) 29. März 2024

#RestInPower, Louis Gossett Jr. Ihr unglaubliches Talent und Ihre unvergesslichen Auftritte werden kommende Generationen für immer inspirieren. Vielen Dank, dass Sie Ihre Gaben mit der Welt teilen. Du wirst uns sehr fehlen.#FürKulturFürGemeinschaft pic.twitter.com/d2cwQzC6oz – NAACP (@NAACP) 29. März 2024