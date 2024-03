In Denver liegt Liebe in der Luft.

Bei der ausverkauften Show gestern Abend im Cervantes Masterpiece Venue in Denver betrat die aus Portland stammende und in Denver ansässige DJ-Sensation Redrum (Tatiana Tindall) die Bühne als direkte Unterstützung von Super Future. Sie wusste nicht, dass ihr langjähriger Freund und Tourmanager Scott Villanueva eine Überraschung im Ärmel hatte: einen herzerwärmenden Vorschlag.

Mitten in einem scheinbar regulären Fototermin auf der Bühne am Ende ihres Sets beschloss Scott, seinen Schritt zu wagen. Als Redrums VJ für die Show erstellte er eine clever gestaltete Grafik, die während ihres letzten Songs abgespielt wurde und das Publikum in seinen Masterplan einweihte. Als sie ihren Auftritt beendet hatte, versammelte sich die ganze Menge, um ihn anzufeuern, als er sich hinkniete und ihr einen Heiratsantrag machte. Es war ein Vorschlag, der den Abend zu etwas wirklich Unvergesslichem machte.

Wir möchten sowohl Redrum als auch Scott ganz besonders gratulieren. Wenn Sie Redrum diesen Sommer sehen möchten, können Sie sie im Electric Forest oder Lightning in a Bottle sehen!