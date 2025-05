Actionwoche bei Folge Fährt mit dem Heavy -Metal -Paar Charlie Benante und Carla Harvey fort. Sehen Sie unbedingt, welche dieser großartigen Actionfilme auf unserer Liste der besten Actionfilm -Franchise -Unternehmen aller Zeiten erscheinen, sowie unseren Rückblick auf die großartigen Action -Helden der Kino.

Was ist das alte Sprichwort? Das Paar, das zusammen Actionfilme sieht, bleibt zusammen. Im Fall von Schlagzeuger Charlie Benante (Anthrax, Pantera) und Sänger Carla Harvey (Lords of Acid, The Gewaltstunde) ist die Liebe zu Actionfilmen nur eines von vielen Dingen, die das engagierte Paar gemeinsam hat.

Nachdem er mehrere Jahre zusammen war, schlug Benante Harvey im Januar 2024 vor, während das Paar das U2 -Konzert in der Kugel in Las Vegas besuchte. Sie werden später in diesem Jahr heiraten.

Benante ist seit mehr als 40 Jahren Mitglied von Thrash Icons Anthrax und hat in den letzten Jahren auch Schlagzeug für Metal Legends Pantera gespielt. Anthrax hat an einem mit Spannung erwarteten neuen Album gearbeitet, während Pantera mit Metallica mit einer Headliner -Tour durch ihren eigenen Set für diesen Sommer tourte (hier erhältliche Tickets).

In der Zwischenzeit verließ Harvey im vergangenen Jahr ihre langjährigen Band Butcher Babies, ist aber im Jahr 2025 wie nie zuvor beschäftigt. Sie wurde Anfang dieses Jahres zur neuen Sängerin von Veterans Lords of Acid von Industrial-Dance-Veteranen ernannt und wird ab dem 27. Mai in San Francisco eine US-Tour mit der Band beginnen (Tickets hier). Sie hat auch ein eigenes Projekt namens The Violent Hour mit dem Schreiben von Beiträgen von Benante gestartet. Die erste Single, „Sick Ones“, enthält Gitarrenarbeit von Möly Crues John 5.

Benante und Harvey haben jeweils ihre 10 Lieblings -Actionfilme als Teil von ausgewählt FolgeActionwoche. Siehe ihre jeweiligen Listen unten.

Charlie Benantes 10 Lieblings -Actionfilme

Die Matrix (1999): Dieser Film war seiner Zeit weit voraus und er brachte so viele CGI -Nachahmer -Bilder hervor.

Raiders der verlorenen Arche (1981): Das Beste für mich. Ich kann mir vielleicht keinen besseren Actionfilm vorstellen Tempel des Untergangs? Spielberg und Ford haben diesen aus dem Park gestoßen

Die Krieger (1971): Als ich in der Bronx, New York, aufgewachsen war, fand ich das real. Ich habe diesen Film geliebt, du musstest, wenn du in New York gelebt hast.

Robocop (1987): Futuristische Polizei spielt in einem gewalttätigen, nahezu apokalyptischen Detroit-ich liebe dieses Konzept. Einer meiner Favoriten.

John Wick 1 & 2 (2014 & 2017): Keanu tritt in diesen Filmen nur in den Arsch, was auch immer auf ihn geworfen wird. Er zerstört nur. Er ist nur ein guter Typ, der zufällig ein schlechtes ist! Ich habe die Musik für die gemacht John Wick Flipper. Ich bin an diesen Filmen teilweise.

Der Terminator (1984): Arnold … muss ich mehr sagen?

Raubtier (1987): Arnold wieder, aber dieser Film hat ein horrorähnliches Element. Aktion von seiner besten Seite.

El Mariachi (1992): Liebe diesen Film! Er will nur Musik spielen, aber das wird schnell gewalttätig.

Der dunkle Ritter (2008): Heath Ledger macht diesen Film. Seine Darstellung des Jokers wird niemals übertroffen.

Mad Max 2: Der Straßenkrieger (1982): Ein junger Mel Gibson. Ich erinnere mich, dass ich diesen Film auf HBO gesehen und in den Fernseher geklebt wurde. Ich glaube, ich habe das über 100 Mal gesehen. Ich liebe alles an diesem Film.