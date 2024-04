Ein Biopic über Chris Farley ist in Arbeit, wobei Paul Walter Hauser die Comedy-Legende porträtieren wird.

Unter der Regie von Josh Gad wird der Film das adaptieren Die Chris Farley Show: Eine Biografie in drei Akten, das von Farleys Bruder Tom geschrieben wurde. Scott Neustadter und Michael H. Weber (Der Katastrophenkünstler, 500 Tage des Sommers) wird das Drehbuch des Films verfassen (via Deadline).

Das Projekt hat den Segen von Farleys Familie und wird von produziert SNL Schöpfer Lorne Michaels.

Hauser gewann kürzlich einen Golden Globe und einen Emmy Award für seine Leistung in der limitierten Apple TV+-Serie Schwarzer Vogel.

Als einer der talentiertesten Komiker seiner Generation erntete Farley weltweite Anerkennung für seine fünf Staffeln lang als Darsteller bei „ Samstagabend Live und nachfolgende Rollen in Filmen wie Tommy Boy Und Schwarzes Schaf. Leider starb Farley 1997 im Alter von 33 Jahren an einer Überdosis Drogen.

Farleys Leben wurde bereits im Dokumentarfilm von 2015 dokumentiert. Ich bin Chris Farley.

