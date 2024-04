Boys Noize hat die mitreißende Filmmusik von Trent Reznor und Atticus Ross für Luca Guadagninos neuen Film überarbeitet Herausforderer in ein 28-minütiges DJ-Set – und es ist erstaunlich. Als ein pulsierender, hypnotischer Mix sequenziert, erschafft der deutsch-irakische DJ, Produzent und Songwriter eine Traumlandschaft aus Tanzmusik, die auf Schritt und Tritt berauscht. Es ist eine der einzigartigeren Kollaborationen, die aus einer Filmmusik hervorgegangen sind, und eines der besten Tanzalben des Jahres.

Reznor und Ross haben Boys Noize ausgewählt, um ihre Partitur in einem Album zusammenzufassen. Alle Prüfsteine ​​der Komponisten sind in der Mischung hervorzuheben – ihr industrieller Hintergrund, die filmischen Synthesizer-Sequenzen, die Momente majestätischer Klarheit, die durch einen dunklen Akkordwechsel oder einen schluckenden Übergang ausgeglichen werden. Das schiere Tempo von Herausforderer (gemischt) kann die Emotionalität der Partituren nahezu unter Kontrolle halten. Fast, aber nicht ganz; Die weicheren Elemente von Reznor und Ross kommen mit verheerender Wirkung zum Vorschein.

Diese emotionale Rohheit ist in „L'oeuf“ zu hören, einem Song, der in ein bedrohliches Licht getaucht ist und in dem Side-Chain-Synthesizer eine einsame Klavierlinie umgeben. Während das Klavier von den trällernden, eisigen Crescendos des Synthesizers überholt wird, gleicht das Erlebnis einer drogenbedingten Übelkeit. Dann rast „Challengers“ wie ein Haufen Cola herein und bringt Sie direkt zurück auf die Tanzfläche.

Solche Übergänge bilden die Endlosschleife Herausforderer (gemischt) mehr als nur eine Filmmusik und mehr als nur ein Tanzalbum. Wenn die Techno-Ekstase des Films das Tête-à-Tête eines Tennismatches widerspiegeln sollte, fühlt sich das neu gedrosselte Tempo von Boys Noize so an, als würde das Match in Ping-Pong-Geschwindigkeit ablaufen, mit so viel hektischer Action, dass die Visionen zu verschwimmen beginnen.

Hören Herausforderer (gemischt), Es ist klar, dass die Nine Inch Nails-Mitglieder und Rock Hall of Famers in Luca Guadagnino einen ihrer großartigen kreativen Partner gefunden haben. „(Es) war wirklich eine der besten Erfahrungen, die wir in diesem Medium oder als Künstler gemacht haben“, sagten Reznor und Ross Folge im Jahr 2022 über ihre Erfahrungen bei der Arbeit an Guadagninos letztem Film, Knochen und alles. Jetzt, mit dem Tennisdrama als ihrer neuesten Zusammenarbeit mit Guadagnino, haben Reznor und Ross ihren Ansatz noch einmal erweitert und der Originalmusik ein energiegeladenes, ursprüngliches Gefühl verliehen.

Reznor bemerkte, dass Guadagnino das Duo gebeten habe, ihre Partitur auf der Grundlage „unendlicher homoerotischer Begierden“ zu erstellen, mit großem Erfolg. In ihrer Rezension des Films beschrieb die leitende Unterhaltungsredakteurin Liz Shannon Miller die Musik als „einen Grad an Bombast in das Sportgeschehen bringend, der zuweilen das Geschehen zu überfordern droht, ohne jemals wirklich abzulenken.“