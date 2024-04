Die Tonhöhe: In einer unspezifischen dystopischen Zukunft, der von Alex Garland Bürgerkrieg geht von einer Art gesellschaftlichem Zusammenbruch aus, der auf den ersten Blick albern erscheint: Eine dreigliedrige Abspaltung von den Vereinigten Staaten unter anderem seitens der „Western Forces of Texas and California“ und der „Florida Alliance“. Der Präsident (Nick Offerman) versichert mit leeren Worten, dass der Sieg bald bevorsteht; Aber angesichts der leeren Städte und der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Stämmen uniformierter Soldaten sieht es für das Sternenbanner nicht gut aus.

Mittendrin ist eine kleine Gruppe von Journalisten, die stillschweigend alles aufzeichnen – der legendäre Kriegsfotograf Lee Smith (Kirsten Dunst), Reuters Reporter Joel (Narcos' Wagner Moura), weise New York Times Der Veteran Sammy (Steven McKinley Henderson) und die junge Amateurfotografin Jessie (Cailee Spaeny). Gemeinsam eilen sie von New York City nach Washington, D.C., um einen letzten Versuch zu unternehmen, den Präsidenten zu interviewen, während die feindlichen Streitkräfte auf die Hauptstadt vorrücken.

Was für ein Amerikaner sind Sie? Lieben Sie ihn oder hassen Sie ihn, Alex Garland weigert sich standhaft, dem Publikum das zu bieten, was es erwarten könnte. Wenn es funktioniert, funktioniert es; Nehmen Sie seine lobenswerten Ansichten über künstliche Intelligenz (Ex Machina) oder die ontologischen Implikationen von KI (Entwickler). Aber manchmal kommen Garlands Metaphern durch, wie die reduktiven und unklaren Frauenfeindlichkeitsmetaphern von Männer. Mit Bürgerkriegsein neuester Film, Garland hat möglicherweise seinen idealen thematischen Mittelweg gefunden: Im Gegensatz zu dem, was die ersten Trailer vermuten lassen, konzentriert sich seine eindringliche Dystopie weniger auf das Warum über Amerikas drohenden Untergang und mehr im Alltag Wie wie es aussehen würde.

In der Tat werden Sie keinen Hauch von Einzelheiten über die Logistik der dreigeteilten Natur des Landes erfahren Bürgerkriegist das spärliche Skript. Die Vorgeschichte dieser gewalttätigen Revolution macht wenig Sinn, und das ist bewusst so; Erwarten Sie nicht, dass die Politik der verschiedenen Fraktionen der erwarteten Blau-gegen-Rot-Dynamik einer politischen Landschaft nach Trump und nach dem 6. Januar entspricht. Das Wenige, was wir davon erfahren, stammt aus Sammys Anspielungen darauf, dass Offermans Präsident in seiner dritten Amtszeit ein Diktator sei, oder aus einem kleinen, aber erschreckenden Cameo-Auftritt von Jesse Plemons als nationalistischem Milizionär, der den Krieg offenbar dazu nutzt, seine ganz persönlichen Psychopathenfantasien auszuleben.

Während manche das vielleicht als politische Feigheit abtun (warum sollte man sich schließlich vor der realen Politik unseres eigenen drohenden Bürgerkriegs scheuen?), scheint es für Garlands Lieblingsinteressen elementar zu sein. Garland, ein britischer Filmemacher, behandelt Amerika schließlich so, wie viele amerikanische Filme sich auf ferne Kriege im Nahen Osten beziehen – die Fraktionsdynamik ist lediglich eine Augenwischerei für das allgemeine Chaos des Krieges, wobei Kriegsjournalisten mutig ihre persönliche Sicherheit außer Acht lassen, um darüber zu berichten Geschichte von dem, was passiert ist. „Wir berichten, damit sie nachfragen können“, sagt Lee einmal zu Jesse; Das könnte auch Garlands Ethos sein.

Ein privater Krieg: Tatsächlich interessiert sich Garland viel mehr für die Ethik und den persönlichen Mut von Kriegsjournalisten, wie sie durch unser faszinierendes Ensemble von Hinweisen herausgefiltert werden. Dunsts Lee ist eine kampferprobte, zynische Fotografin im Stile ihrer Namensvetterin Lee Miller oder vielleicht Marie Colvin (Anspielungen auf den Rosamund-Pike-Film von 2018). Ein privater Krieg im Überfluss); Sie hat alles gesehen und weiß, wie man überlebt, und scheint die sehr eindringliche Tatsache zu unterschätzen, dass das Blutvergießen, das sie jahrelang woanders festgehalten hat, direkt in ihrem eigenen Hinterhof geschieht.