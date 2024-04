Coachella startet heute, Freitag, den 12. April, offiziell und der Großteil der Sets des Tages wird online über YouTube gestreamt.

Der Livestream-Plan am Freitag umfasst Lana Del Rey, Deftones, Peso Pluma, Justice, ATEEZ, Faye Webster, Chappell Roan, L'Impératrice, Brittany Howard, Suki Waterhouse, Tinashe, The Japanese House, Black Country New Road, Eartheater, The Beths und mehr.

Der Livestream von Coachella wird auf sechs Kanälen präsentiert – jeder ist einer bestimmten Festivalbühne gewidmet. Darüber hinaus bietet der YouTube-Stream erstmals eine Multiview-Option, die es den Zuschauern ermöglicht, bis zu vier verschiedene Bühnen gleichzeitig anzusehen.

Den vollständigen Zeitplan für Freitag finden Sie unten. Alle Zeiten sind PST und die spezifische Kanalnummer ist in Klammern angegeben.

Freitag, 12. April – Coachella-Livestream-Zeitplan

04:00 – Cloonee (3)

04:00 – Mall Grab (4)

04:00 – spätabendliche Heimfahrt (6)

04:20 – Sid Sriram (5)

04:30 – Das japanische Haus (4)

04:45 – Junge Miko (1)

04:50 – Die Beths (6)

05:20 – Ken Carson (3)

05:25 – L'Impératrice (2)

05:30 – Chappell Roan (5)

05:40 – Faye Webster (4)

05:55 – Erdtheater (6)

06:00 – Sabrina Carpenter (1)

06:30 – Skepta (3)

06:45 – Deftones (2)

06:45 – Brittany Howard (5)

06:55 – Tinashe (4)

07:00 – Schmaler Kopf (6)

07:35 – Lil Uzi Vert (1)

07:45 – Bizarrap (3)

08:00 – NEIL FRANCES (5)

08:00 – Schwarzes Land, neue Straße (6)

08:10 – Alles immer (2)

08:20 – Yoasobi (4)

09:05 – Peso Pluma (1)

09:05 – Clown Core (6)

09:15 – Peggy Gou (3)

09:15 – Chlöe (5)

09:50 – Hatsune Miku (4)

10:15 – Gerechtigkeit (2)

10:20 – Son Rompe Pera (6)

10:30 – Suki Waterhouse (5)

10:45 – ATEEZ (3)

11:15 – Anti Up (4)

11:20 – Lana Del Rey (1)

11:30 – Honey Dijon x Green Velvet (2)

12:00 – Steve Angello (3)

Coachella-Bühne (1)

Außenbühne (2)

Sahara (3)

Mojave (4)

Gobi (5)

Sonora (6)