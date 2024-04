Luca Guadagninos Werk hat etwas Lautes Herausforderer das würde man vielleicht nicht erwarten, wenn man den Regisseur in erster Linie mit seiner melancholischen Romanze in Verbindung bringt Nennen Sie mich bei Ihrem Namen. Aber hier hat der berühmte Regisseur Sufjan Stevens gegen Trent Reznor und Atticus Ross eingetauscht und liefert einen treibenden, fesselnden und … Manchmal geile Geschichte darüber, dass Liebe und Konkurrenz vielleicht nicht immer so unterschiedlich sind.

Die Dinge beginnen im Jahr 2006, als die besten Freunde Art (Mike Faist) und Patrick (Josh O'Connor) Tashi (Zendaya) zum ersten Mal treffen – sie alle sind aufstrebende Teenagerstars in der Welt des professionellen Tennis, voller Adrenalin, jung und jung zu sein heiß und begabt. Das Liebesdreieck, das sich zwischen ihnen bildet, entsteht augenblicklich, obwohl sich seine Form im Laufe der Jahre ändert, bis Tashi schließlich mit Art verheiratet ist, eine Tochter hat und eine Verletzung hat, die sie buchstäblich an der Seitenlinie hält und seine Karriere verwaltet.

Während sich ihre Wege im Laufe der Zeit mehrmals kreuzen, spitzt sich die Sache bei einem „Challengers“-Turnier 2019 zu. Art spielt, um sein Selbstvertrauen für weitere hochkarätige Wettbewerbe zu stärken. Der Pechvogel Patrick versucht, sein Bankguthaben über Null zu halten. Und Tashi wartet auf ein Zeichen dafür, wie ihre Zukunft aussehen wird.

Das nicht chronologische Drehbuch von Justin Kuritzkes tanzt flink durch die mehr als zehn Jahre andauernde Zeitleiste, wobei Titelkarten und Tashis Haarschnitt dem Publikum helfen, den Überblick darüber zu behalten, was wann passiert; Dies ist ein Film, in dem jedes Detail akribisch genau beobachtet wird, ein Film, der souverän genug ist, einen laufenden Handlungsstrang mit einem geliehenen T-Shirt einzubauen, ohne jemals im Dialog darauf aufmerksam zu machen.

Auch die Präsenz von Marken im Leben dieser Charaktere spielt eine unausgesprochene, aber besonders kraftvolle Rolle. Eine riesige Auto-Werbetafel dient als drohende Erinnerung daran, wie sich Sport und Wirtschaft im Leben dieser Charaktere vermischen. Nicht-Tennisfans haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich an die Punkteregeln und den Unterschied zwischen einem Satz und einem Spiel zu erinnern. In der Zwischenzeit werden Tennisfans alle Details hinter den Kulissen erfahren, die der Film über dieses Leben und seine Kosten zeigt.

Zu Beginn des Films erklärt Tashi, dass es kein Kampf ist, wenn man gegen jemanden Tennis spielt, sondern ein Gespräch, eine Verbindung. Und diese These bestätigt sich nicht nur in den intensiven Leistungen auf dem Platz, sondern auch in der Art und Weise, wie Guadagnino diese Spiele filmt; Der Ball bewegt sich so schnell, dass er manchmal fast blendet, und manchmal schießt der Ball direkt in die Kameralinse. Manchmal der Ball Ist die Kamera. Manchmal sind die Spieler auch die Kamera, dank einer einfallsreichen Go-Pro-Nutzung.