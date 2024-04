In den neuesten Nachrichten zu „Dinge aus deiner Kindheit wurden düster, düster und gewalttätig“ ist ein neuer Live-Action-Film „Teenage Mutant Ninja Turtles“ mit R-Rating in der Entwicklung Der Hollywood-Reporter Einzelheiten.

Das Populäre adaptieren Teenage Mutant Ninja Turtles: Der letzte Ronin Aufgrund der Handlung dürfte der Film ein echter Wendepunkt zum erfolgreichen Animationsfilm des letzten Jahres sein Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Tyler Burton Smith – Co-Autor des kommenden Junge tötet Welt und 2019 Kinderspiel – soll das Drehbuch leiten, während Paramount Pictures die Aufsicht übernimmt.

Trotz seiner karikaturhaften Konnotation ist das Teenage Mutant Ninja Turtles Das Franchise hat einen überraschenden Präzedenzfall für eher erwachsenenorientierte Geschichten. Die ursprüngliche Serie aus dem Jahr 1984 erschien als unabhängiger Schwarz-Weiß-Comic und war von der Arbeit von Frank Miller, Chris Claremont und Marvel der 80er Jahre inspiriert und machte sich darüber lustig. Spätere Spielzeuggeschäfte, im Fernsehen übertragene Zeichentrickfilme und Filme aus den 1990er Jahren trugen dazu bei, den Ruf kinderfreundlicher und farbenfroher zu gestalten.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Der letzte Ronin steht im Gegensatz zu einem solchen Ruf. Die Geschichte spielt in einer totalitären Zukunft und zeigt die Nachkommen von Shredder, die einen nach dem anderen die Hauptdarsteller töten. Der Comic war ein Riesenerfolg und führte zu einer Fortsetzungsserie. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin II – Re-Evolution.

Der noch unbetitelte Film mit R-Rating ist nicht der einzige Schildkröten Projekt in Arbeit. Ein animiertes Quietschen Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem befindet sich derzeit in der Entwicklung. Darüber hinaus wurde 2021 eine weitere Live-Action-Interpretation (im Gegensatz zur R-Rated-Version) angekündigt, wobei Collin und Casey Jost das Drehbuch schreiben werden.