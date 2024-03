Christopher Nolan und seine Frau/Produktionspartnerin Emma Thomas haben für 2023 jede Menge Lob erhalten Oppenheimer; Jetzt mischt sich sogar die britische Monarchie in die Aktion ein. Am Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass Nolan für ihre Beiträge zum Film zum Ritter und Thomas zur Dame ernannt werden.

Die Auszeichnung erfolgt im selben Monat, in dem Nolan seinen allerersten Oscar mit nach Hause nahm, nachdem er mit „Bester Regisseur“ gewonnen hatte Oppenheimer. Über seinen Sieg hinaus erhielt der Film sechs weitere Auszeichnungen, darunter „Bester Hauptdarsteller“ für Cillian Murphy, „Bester Nebendarsteller“ für Robert Downey Jr., „Bester Filmschnitt“, „Beste Kamera“ und mehr.

Sowohl Nolan als auch Thomas wurden in London geboren und lernten sich während ihres Studiums am University College London kennen. Nach der Heirat im Jahr 1997 arbeitete das Duo an vielen Filmen zusammen, darunter Grundsatz, Dünkirchen, Interstellar, Der dunkle Ritter, Schlaflosigkeit, Erinnerungund mehr.

Zu den anderen, die sich in die Reihen von König Karl III. gesellten und Nolan lobten, gehört Martin Scorsese, der kürzlich sagte, dass der neu ernannte „Sir“ dazu beitragen könne, „das Kino zu retten“. Ungeachtet all dieser Lobeshymnen hat Nolan möglicherweise noch einiges zu tun, was er mit seinem Peloton-Lehrer trainieren muss.

