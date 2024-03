Willkommen zurück bei '99 Rewind, unserer Feier zum 25-jährigen Jubiläum der Filme, des Fernsehens und der Musik aus dem Jahr 1999. Heute ist es an der Zeit, noch einmal zur Ikone der Wachowskis zurückzukehren Die Matrix.

Liz Shannon Miller (leitende Unterhaltungsredakteurin): Willkommen zu einem Konsequenz-Chat, der Generationen umfasst. 25 Jahre später, Die Matrix bleibt einer dieser Filme, bei denen man seinen Einfluss auf die Popkultur kaum überbewerten kann, vor allem wenn man bedenkt, dass Keanu Reeves aus einer Reihe von weniger beachteten Mainstream-Filmen hervorgegangen ist und niemand wusste, wer die Wachowskis waren, es sei denn, sie wussten es Irgendwie habe ich es geschafft, den (ausgezeichneten) Indie-Thriller zu sehen Gebunden.

Trotz dieser Probleme hat Warner Bros. eine bemerkenswert effektive Werbekampagne erstellt, die auf dem äußerst wirkungsvollen Teaser „What is The Matrix?“ basiert. Ich bin alt genug, um mich an diese Kampagne zu erinnern und daran, wie die Trailer sowohl die zentralen Geheimnisse des Films als auch die revolutionäre Action hervorhoben, die ihn erwartete – weshalb mein nerdiges Teenager-Ich nicht gespannter darauf sein konnte, den Film am Premiereabend im März endlich zu sehen 31. 1999. Ich war bereit, wie ein weiser Mann sagte, meinen Geist zu befreien.

Bevor ich jedoch die Geschichte dieses lebensverändernden Ereignisses erzähle, habe ich eine Frage an meinen Kollegen Jonah Krueger – hey Jonah, wann hast du es zum ersten Mal gesehen? Die Matrix?

Jonah Krueger (Redaktionskoordinator): Meine Güte, das wird mich wirklich als Idioten-Baby dastehen lassen. Ich habe diese verschwommene Erinnerung an einen entspannten Sonntagnachmittag, als ich vielleicht sieben oder acht Jahre alt gewesen sein muss. Mein Vater und ich zappten gerade durch die Kabelkanäle, ohne wirklich aufzupassen, als wir zufällig auf einen Typen in Latex und Leder stießen, der den Kugeln unmöglich ausweichen konnte.

Mein Vater war sofort begeistert und fragte mich, was wir gerade sahen. „Die Matrix„, sagte er, worauf ich genau so antwortete, wie Warner Bros. es von mir gewollt hätte: „Was ist Die Matrix„Nachdem ich vielleicht die letzten 20 Minuten gesehen hatte (Werbeunterbrechungen nicht mitgerechnet), war ich besessen davon, den Film aufzuspüren. Einen Ausflug zu Blockbuster und eine Sitzung zum Aufbau einer Kissenfestung später machte ich es mir endlich gemütlich, die rote Pille zum ersten Mal einzunehmen und sie anschließend so vielen meiner Freunde wie möglich zu zeigen, bevor ich die DVD zurückgeben musste.