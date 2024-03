Der Bürgermeister ist zurück im Geschäft: Nachdem er im Januar 2023 bei einem Schneepflugunfall beinahe das Leben gekostet hätte, kehrt Jeremy Renner mit der dritten Staffel der Krimiserie von Paramount+ auf die Leinwand zurück. Bürgermeister von Kingstown.

Der Teaser-Trailer der Show für Bürgermeister von Kingstown zeigt Renner wieder in Aktion als „Bürgermeister“ Mike McLusky in der moralisch komplexen, fiktiven Stadt Kingstown, Michigan. „Fünf Prozent der Menschen sind wirklich gut. Fünf Prozent sind böse“, erzählt Renner im Trailer. „Der Rest von uns ringt zwischen den beiden: wer wir sind, was wir sind, was wir zu tun bereit sind.“ Die Show feiert am 2. Juni Premiere auf Paramount+; Beobachten Sie die Bürgermeister von Kingstown Teaser zur dritten Staffel unten.

Abgesehen von einem Super Bowl-Werbespot für Silk, Bürgermeister von Kingstown Staffel drei ist Jeremy Renners erstes Projekt seit er sich von seinem Unfall am 1. Januar 2023 erholt hat, bei dem er ein stumpfes Brusttrauma und über 30 Knochenbrüche erlitt, als er von einem 14.000 Pfund schweren Schneepflug überfahren wurde. Seit seiner Genesung war er an keinem anderen Projekt mehr beteiligt Bürgermeister von Kingstown eine bedeutende Rendite für den Schauspieler.

Bürgermeister von Kingstown Premiere der dritten Staffel auf Paramount+ am 2. Juni.