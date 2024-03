SQÜRL, das Duo aus Filmemacher Jim Jarmusch und Komponist Carter Logan, hat ein neues Album angekündigt. Musik für Man Ray — „Eine klangliche Erkundung der filmischen Werke des dadaistischen Pioniers Man Ray.“ Die Veröffentlichung ist für den 17. Mai über Sacred Bones geplant.

Seit acht Jahren liefern Jarmusch und Logan die Livemusik zu den Kurzfilmen von Man Ray an Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt. Der Höhepunkt war der 100. Jahrestag von Man Rays erstem Vorstoß ins Filmemachen im Frühjahr 2023, als das neu restaurierte Man Ray: Zurück zur Vernunft – eine Man Ray-Anthologie – wurde bei den Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt.

Die Aufnahmen auf diesem besonderen Album entstanden bei einem Auftritt im Februar 2023 im Centre Pompidou in Paris. Wie bei ihren früheren Arbeiten unter dem Namen SQÜRL wurde die daraus resultierende Musik mit „verzerrten Gitarren, hypnotischem Feedback, Loops und affektierten Synthesizern“ geschaffen.

„Es ist eine Reise, auf die wir das Publikum mitnehmen und die Themen dieser Filme beleuchten wollen“, sagte Logan in einer Pressemitteilung. „Sie sind diskret, aber es gibt auch immer wiederkehrende Echos im gesamten Programm.“

Jarmusch fügte hinzu: „Wir sind sehr stolz, Man Rays Begleitband zu sein.“

Wie für Man Ray: Rückkehr zur VernunftDie Anthologie enthält vier Stummfilme von Man Ray: Étoile de mer (1928), Emak Bakia (1926), Le Retour á la Raison (1923) und Les Mysteres du Château de Dé (1929) – jeweils gepaart mit einer Originalpartitur von SQÜRL. Die Anthologie wird voraussichtlich am 15. Mai im IFC Center in New York eröffnet.

Vorbestellen Musik von Man Ray über Bandcamp und siehe unten das Artwork und die Tracklist. Weitere Informationen zu SQÜRL finden Sie in unserem Interview aus dem Jahr 2023, in dem das Duo über sein Album spricht Silberner Dunstihre Lieblingsfilmmusik und mehr.

Musik von Man Ray Kunstwerk:

Musik von Man Ray Trackliste:

01. Seestern

02. Lass mich in Ruhe

03. Die Rückkehr

04. Würfelschloss