Es ist eine gute Saison, ein Stick zu sein, besonders für diejenigen, die dabei sind Sesamstraße, als Noah Kahan in einem neuen Clip aus der 55. Staffel der Serie zu Gast ist. Sehen Sie es sich unten an.

In dem 44-Sekunden-Clip bedankt sich ein anthropomorpher Stock bei Kahan dafür, dass er überall Zweige ins Rampenlicht gerückt hat, bevor er schließlich zu seinem „Tagesjob“ zurückkehrt, bei dem er für ein Apportierspiel herumgeworfen wird. Kahan sagt im Vorgeschmack nicht viel, beendet den Teaser jedoch mit dem Gesang: „Ich liebe Sesam, aber es ist die Zeit der Stäbchen.“

Kahan ergänzte das Sesamstraße Clip mit einem eigenen Beitrag, in dem er Bilder von ihm teilt, wie er sich mit Leuten wie Krümelmonster und Elmo anfreundet. „Mit ein paar alten New Yorker Freunden Spaß haben“, Kahan schrieb in der Bildunterschrift, bevor er die Erfahrung als „einen der besten Tage seines Lebens“ bezeichnete.

Kahans Aufenthalt geht weiter Sesamstraße folgt auf seine Grammy-Nominierung als bester neuer Künstler und die Veröffentlichung von Stick-Saison (für immer), eine 30-Song-Compilation, die zum Teil seine Kollaborationen mit Post Malone („Dial Drunk“), Kacey Musgraves („She Calls Me Back“), Hozier („Northern Attitude“) und Sam Fender („Homesick“) enthält. , Lizzy McAlpine („Call Your Mom“) und Gracie Abrams („Everything, Everywhere“). Für den Record Store Day plant er außerdem eine exklusive physische Veröffentlichung: eine 7-Zoll-Vinylplatte, die sein Cover von Olivia Rodrigos „lacy“ und Rodrigos Cover von „Stick Season“ enthält.

Kahan hat kürzlich auch seine große „We'll All Be Here Forever Tour“ gestartet, die den Künstler bis Juli auf Tour halten wird. Holen Sie sich hier Tickets für einen seiner bevorstehenden Termine.

Es ist die Zeit der Stäbchen in der Sesamstraße! Vielen Dank an unseren Freund @NoahKahan fürs vorbeischauen! Wir lieben dich! ❤️ #Staffel55 pic.twitter.com/q3YID790sp — Sesamstraße (@sesamestreet) 27. März 2024