Denis Villeneuves Dune: Teil Zwei kam Anfang dieses Monats in die Kinos und wurde von Kritikern und Kinobesuchern gleichermaßen gelobt. Zu den Fans gesellt sich nun niemand Geringeres als Steven Spielberg, der den Film als „einen der brillantesten Science-Fiction-Filme, die er je gesehen hat“ bezeichnete.

Die Kommentare kamen in einem Gespräch zwischen Spielberg und Villeneuve im DGA-Theater in Los Angeles, das seitdem als Folge des Podcasts der Directors Guild of America veröffentlicht wurde. Der Director's Cut. Apropos Fortsetzung – die an die Fortsetzung von 2021 anknüpft Düne — Spileberg lobte Villeneuves Gespür für den Aufbau der Welt.

„Es ist mir eine Ehre, hier zu sitzen und mit Ihnen zu sprechen“, begann Spielberg. „Es gibt Filmemacher, die Welten erschaffen. Die Liste ist nicht lang und wir wissen, wer viele von ihnen sind. Beginnend mit (Georges) Méliès und Disney und Kubrick, George Lucas.“ Anschließend zählte Spielberg eine Reihe von Regisseuren auf, darunter Ray Harryhausen, Federico Fellini, Tim Burton, Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott und Guillermo del Toro. Dann sagte er zu Villeneuve: „Die Liste lässt sich fortsetzen, aber sie ist nicht sehr lang, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Sie eines ihrer neuesten Mitglieder sind.“

Weiter lobte Spielberg Dune: Teil Zwei für seinen Umgang mit der Umwelt und seine Fähigkeit, das Unmögliche möglich erscheinen zu lassen. In Bezug auf die Szene, in der Paul von Timothée Chalamet zum ersten Mal auf einem Sandwurm reitet, sagte er: „Diese Szene, in der man auf den Sandwürmern surft, ist eines der großartigsten Dinge, die ich je gesehen habe.“ Immer!“

Spielberg sagte auch: „Dies ist eine wüstenliebende Geschichte, aber für einen so wüstenliebenden Film gibt es in diesem Film eine solche Sehnsucht nach Wasser … Bei all dem Sand, den man in diesem Film hat, geht es in Wirklichkeit um Wasser.“ Die heiligen Gewässer, die sich nach grünen Wiesen und dem blauen Wasser des Lebens sehnen. Sie filmen die Wüste so, dass sie einem Ozean ähnelt, einem Meer. Die Sandwürmer waren wie Seeschlangen … Du hast die Wüste wie eine Flüssigkeit aussehen lassen.“

Dune: Teil Zwei wurde am 1. März uraufgeführt und hat seitdem weltweit über 570 Millionen US-Dollar eingespielt. In ihrer Rezension FolgeLiz Shannon Miller sagte, der Film sei „eine bemerkenswerte Ansammlung von Talenten, die zusammenkommen, um uns nicht zuletzt an die Kraft des epischen Geschichtenerzählens auf einer großen Leinwand zu erinnern.“

